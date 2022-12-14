Bu şekilde lokum gibi kestane pişirin! Deneyin kabuğundan kolayca ayrılıyor ağızda dağılıyor! 4 farklı tekniği var!

Kestane pişirirken bu detaylar işinizi bir hayli kolaylaştıracak! İçinin lokum gibi olmasını istiyorsanız ufak teknikleri bilmeniz yeterli! Kışa girerken kestane pişirmek isteyenler için püf noktaları öğrenmek için harekete geçti. Siz de 'dışarıdan aldığımda lokum gibi oluyor ama evde pişirdiğimde neden tadı bu kadar lezzetli olmuyor?' diye soruyorsanız bu haberimizi okuyunuz. Peki Kestane pişirirken neye dikkat edilmeli? Gelin yanıtına hep birlikte bakalım...