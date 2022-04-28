Burada yetişiyor! Kilosu 130 TL’den satılıyor! Belçika’dan Katar’a dünyanın dört bir yanından talep var

AVRUPA İLE DUBAİ VE KATAR'A GÖNDERİLİYOR

Kocahasanlı bölgesinde üzüm hasadı yaptıklarını anımsatan ziraat mühendisi Emine Yaman Kutlu, "Burada bizim işlerimiz Kasım ayın da budama ile başladı daha sonra örtü altında fasulye diktik hasadını yaptık. Ardından üzümlerimizin yapraklarını topladık onları değerlendirdik. Şu anda ana ürünümüz üzümü hasat ediyoruz. Açık alanda da üzümlerimiz yetişiyor ancak örtü altında 2 ay sonra yetişiyor. Biz burada turfanda yetiştirerek 2 ay öne aldık hasadımızı" diye konuştu.