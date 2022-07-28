Karaman'da dehşet! Tartıştığı karısını bıçakladı
Son dakika haberleri... Karaman'da bir kişi boşanmak üzere olduğu eşini bıçakla yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken zanlı Uğur Y. gözaltına alındı.
28.07.2022 17:21 - Son Güncelleme: 28.07.2022 17:23
Karaman'da bir kişi boşanmak üzere olduğu eşini bıçakla yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken zanlı Uğur Y. gözaltına alındı.
İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan Uğur ve Yıldız Y. çifti, anlaşmalı boşanmak için gittikleri Karaman Adliyesinde dilekçe verdikten sonra adliyeden ayrıldı.
Kocası tarafından kalçasından bıçakla yaralanan Yıldız Y, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.