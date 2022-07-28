Vav TV İzle
Haberler Yaşam Karaman'da dehşet! Tartıştığı karısını bıçakladı

Karaman'da dehşet! Tartıştığı karısını bıçakladı

Son dakika haberleri... Karaman'da bir kişi boşanmak üzere olduğu eşini bıçakla yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken zanlı Uğur Y. gözaltına alındı.

28.07.2022 17:21 - Son Güncelleme: 28.07.2022 17:23
Karaman’da dehşet! Tartıştığı karısını bıçakladı

Karaman'da bir kişi boşanmak üzere olduğu eşini bıçakla yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken zanlı Uğur Y. gözaltına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Karaman’da dehşet! Tartıştığı karısını bıçakladı

İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan Uğur ve Yıldız Y. çifti, anlaşmalı boşanmak için gittikleri Karaman Adliyesinde dilekçe verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Karaman’da dehşet! Tartıştığı karısını bıçakladı

Bir süre sonra Uğur Y, eşinin Cumhuriyet Mahallesi'nde çalıştığı iş yerine gitti.

Karaman’da dehşet! Tartıştığı karısını bıçakladı

Burada ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Karaman’da dehşet! Tartıştığı karısını bıçakladı

Kocası tarafından kalçasından bıçakla yaralanan Yıldız Y, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SON DAKİKA