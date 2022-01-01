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Akıllara durgunluk veren olay! Kaza sonrası otomobilde sıkışan kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Kocaeli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kocaeli'de sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücünün kız arkadaşı ise araçta sıkışmış halde kurtarılmayı bekledi. Genç kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İşte olay yerinden kareler...

01.01.2022 23:52 - Son Güncelleme: 02.01.2022 00:07
Akıllara durgunluk veren olay! Kaza sonrası otomobilde sıkışan kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Kocaeli'de sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücünün kız arkadaşı ise araçta sıkışmış halde kurtarılmayı bekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Akıllara durgunluk veren olay! Kaza sonrası otomobilde sıkışan kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Kaza, Derince ilçesi D-100 karayolu Ankara istikameti liman ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KY 5553 plakalı otomobilin sürücüsü, hakimiyeti kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp savruldu.

Akıllara durgunluk veren olay! Kaza sonrası otomobilde sıkışan kız arkadaşını bırakıp kaçtı

ARAÇTA SIKIŞAN KIZ ARKADAŞINI BIRAKIP KAÇTI

Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Otomobilde bulunan sürücünün kız arkadaşı T.Ç. ise araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Akıllara durgunluk veren olay! Kaza sonrası otomobilde sıkışan kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Otomobil içerisinde sıkışan T.Ç., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağanak yağışın etkili olduğu bu dakikalarda, itfaiye ekipleri yaralının ıslanmaması için üzerini de örttü.

Akıllara durgunluk veren olay! Kaza sonrası otomobilde sıkışan kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Ardından T.Ç., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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