Akıllara durgunluk veren olay! Kaza sonrası otomobilde sıkışan kız arkadaşını bırakıp kaçtı
Kocaeli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kocaeli'de sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücünün kız arkadaşı ise araçta sıkışmış halde kurtarılmayı bekledi. Genç kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İşte olay yerinden kareler...
01.01.2022 23:52
- Son Güncelleme: 02.01.2022 00:07
Kaza, Derince ilçesi D-100 karayolu Ankara istikameti liman ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KY 5553 plakalı otomobilin sürücüsü, hakimiyeti kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp savruldu.