İzmir'deki yangında ağabeyleri ile birlikte ölen ikizler aynı mezara defnedildi! Birbirine sarılmış halde bulunmuşlardı...
Son dakika... İzmir'in Bayındır ilçesinde, evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren 2 yaşındaki ikizler Yahya ve Remzi Menderes ile 3 yaşındaki ağabeyi Talha Menderes'in cenazeleri toprağa verildi. İkizler Remzi ve Yahya Menderes aynı mezara defnedilirken, yeni yıla evlat acısıyla giren Nuriye-Ferhat Menderes çifti cenazede güçlükle ayakta durabildi. İkizler Remzi ve Yahya ile ağabeyleri Talha Menderes'in birbirlerine sarılmış halde yanmış cesetleri bulunmuştu.
01.01.2022 17:00
- Son Güncelleme: 01.01.2022 17:01
Bayındır ilçesi Hacıbekir Mahallesi Soğuksu Sokak'taki 2 katlı evde, geçen yıl 24 Aralık günü saat 12.00 sıralarında kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Yangını fark eden mahalleliin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eve giren ekipler, ikizler Remzi ve Yahya ile ağabeyleri Talha Menderes'in, birbirlerine sarılmış yanmış cesetlerini buldu.
Cesetleri tanınmaz haldeki kardeşlerin kimlik tespiti için anne ve babasından kan örneği alındı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve DNA testi sonrası 3 kardeşin cenazeleri, aileye teslim edildi.