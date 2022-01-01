İzmir’deki yangında ağabeyleri ile birlikte ölen ikizler aynı mezara defnedildi! Birbirine sarılmış halde bulunmuşlardı...

Yangını fark eden mahalleliin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eve giren ekipler, ikizler Remzi ve Yahya ile ağabeyleri Talha Menderes'in, birbirlerine sarılmış yanmış cesetlerini buldu.

