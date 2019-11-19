Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!
Gaziantep'te bin 720 polisin katılımıyla helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Kentteki 30 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyon, bin 720 polisin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
19.11.2019 22:13
- Son Güncelleme: 19.11.2019 22:46
Bir süredir istihbarat ve teknik takip çalışmaları yürüten İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat mahallelerinde daha önceden belirlenen adreslere yönelik çalışma başlattı.
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