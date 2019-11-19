Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!

Bir süredir istihbarat ve teknik takip çalışmaları yürüten İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat mahallelerinde daha önceden belirlenen adreslere yönelik çalışma başlattı.



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