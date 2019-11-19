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Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!

Gaziantep'te bin 720 polisin katılımıyla helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Kentteki 30 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyon, bin 720 polisin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

19.11.2019 22:13 - Son Güncelleme: 19.11.2019 22:46
Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!

Bir süredir istihbarat ve teknik takip çalışmaları yürüten İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat mahallelerinde daha önceden belirlenen adreslere yönelik çalışma başlattı.

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Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!

Söz konusu adreslerdeki 30 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskında, bin 720 polis görev aldı.

Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!

Helikopter aracılığıyla mahallelerde aydınlatma gerçekleştirilirken operasyonda, drone ve "Unix" adlı dedektör köpeği, ekiplere destek verdi.

Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!

Operasyon kapsamında 4 mahalledeki sokakların tamamının girişlerinde arama yapıldığı bildirildi.

Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!

Dedektör köpek "Unix"in de kullanıldığı operasyon kapsamındaki bazı evlerin kapılarının dışa açılır şekilde tasarlandığı, 6 sürgü konduğu ve evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği görüldü.

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