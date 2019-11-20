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Günlük burç yorumları – 20 Kasım 2019 Çarşamba

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 20 Kasım Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

20.11.2019 09:25 - Son Güncelleme: 20.11.2019 09:25
Günlük burç yorumları – 20 Kasım 2019 Çarşamba

KOÇ:

Sosyal aktivitelerinizi canlı tutmak için gerekli tüm donanıma sahipsiniz. Çevrenizdeki huzursuzluğun size yansımasından şikayetçisiniz. Her sorunun size gelmesinin nedeni iş bitirici yönleriniz.

Günlük burç yorumları – 20 Kasım 2019 Çarşamba

BOĞA:

Sabit düşünceler içinde hareket etmediğiniz zaman, çok daha başarılı oluyorsunuz. Bugün özünüze dönerek, bazı hatalarınız konusunda yeniden olayları irdelemeli ve yeni durumunuzu gözden geçirmelisiniz

Günlük burç yorumları – 20 Kasım 2019 Çarşamba

İKİZLER:

Siz dostluğa önem veren çok renkli bir kişisiniz. Bugün Ay'ın etkilerinden dolayı, çevrenizi sorgulamak zorunda kalacaksınız. Dostlarınızdan tepki almak istemiyorsanız, düşüncelerinizi daha da, esnetmelisiniz.

Günlük burç yorumları – 20 Kasım 2019 Çarşamba

YENGEÇ:

Bugün duygusal konularda çok fazla alınganlık göstereceksiniz. İlişkilerinizde aradığınız farklı nüansı çevrenize anlatabilmeniz mümkün değil. Maddi konularda harcamalarınızla ilgili açılımlar söz konusu.

Günlük burç yorumları – 20 Kasım 2019 Çarşamba

ASLAN:

Duygusal çekişmeler için uygun bir gün değil. Olayların detayları konusunda aşırılığa kaçmamalı ve kendinize toleranslı olmalısınız. Bazen, herkesten çok kendinize acımasız davranıyorsunuz

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