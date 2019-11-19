YouTube'ta rekor kıran video: Böyle balık avı taktiği görülmedi

Gün geçtikçe insanlar ilginç avlanma teknikleri geliştirmeye devam ediyor. Dünyanın bir çok yerinde balık avlama teknikleri geliştirilirken bu iki kardeşin bulduğu yöntem herkesi şaşırttı. Kamboçya'da yaşayan maceraperest iki kardeş hazırladıkları sıra dışı balık tuzaklarını Youtube'daki kanallarında takipçileriyle paylaştı. Avcı kardeşlerin sıra dışı balık avlama taktiğini yayınladıkları o YouTube videosu izlenme rekorları kırdı.

19.11.2019 17:53 - Son Güncelleme: 19.11.2019 17:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





