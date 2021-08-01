Muğla Bodrum Mazı Mahallesi alevlere teslim oldu! Kimi gelinliği için ağladı kimi denizden tahliye edildi

Bodrum'un Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda, dün saat 12.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İki noktadan başlayan alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Polis lojmanlarına 100 metre mesafedeki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, İçmeler mevkiine doğru ilerledi. Ekipler, yangına 6 arazöz ve 5 itfaiye aracı ile müdahaleye başladı. Bodrum'daki beton firmalarına ait 30 beton mikseri de bölgeye takviye olarak sevk edildi. Dumanlar, başta Kumbahçe Plajı olmak üzere ilçenin birçok noktasından görüldü.

