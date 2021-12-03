Dekolteli mini etekli hırsızlar! Kapıyı çilingire açtırarak içeri girdikleri ortaya çıktı
Antalya'da bir daireye çilingir yardımıyla girip, 5 bin TL, elektronik eşya ve İskoç cinsi kediyi çalan mini etekli kızların, çilingire evin kapısını 'dışarıda kaldık' diyerek açtırdıkları ortaya çıktı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken mini etekli kızların, uyuyan çocuğun elinden cep telefonunu bile aldıkları görüldü. İşte mini etekli ve dekolteli hırsızlar...
03.12.2021 13:47
- Son Güncelleme: 03.12.2021 13:59
Kepez ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Elif Dağdelen, 1 hafta önce sabah saatlerinde dairesinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya gitti.
Hırsızlık şüphelisi M.Ç.C. ve N.C.'nin çaldıkları kedi, telefon, laptop ve 5 bin TL, ev sahibi Elif Dağdelen'e geri verildi.