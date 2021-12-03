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Dekolteli mini etekli hırsızlar! Kapıyı çilingire açtırarak içeri girdikleri ortaya çıktı

Antalya'da bir daireye çilingir yardımıyla girip, 5 bin TL, elektronik eşya ve İskoç cinsi kediyi çalan mini etekli kızların, çilingire evin kapısını 'dışarıda kaldık' diyerek açtırdıkları ortaya çıktı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken mini etekli kızların, uyuyan çocuğun elinden cep telefonunu bile aldıkları görüldü. İşte mini etekli ve dekolteli hırsızlar...

03.12.2021 13:47 - Son Güncelleme: 03.12.2021 13:59
Dekolteli mini etekli hırsızlar! Kapıyı çilingire açtırarak içeri girdikleri ortaya çıktı

Kepez ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Elif Dağdelen, 1 hafta önce sabah saatlerinde dairesinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya gitti.

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Dekolteli mini etekli hırsızlar! Kapıyı çilingire açtırarak içeri girdikleri ortaya çıktı

İçeride çocuğu uyuyan Dağdelen bir süre sonra geri döndü ve kapı kilit göbeğinin yerinde olmadığını fark etti. Eşyalarının dağıtılmış ve güvenlik kamerasının kırılmış olduğunu gören Dağdelen, durumu polise bildirdi.

Dekolteli mini etekli hırsızlar! Kapıyı çilingire açtırarak içeri girdikleri ortaya çıktı

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, iki kadın hırsızı yakın bir noktada hemen yakaladı.

Dekolteli mini etekli hırsızlar! Kapıyı çilingire açtırarak içeri girdikleri ortaya çıktı

Hırsızlık şüphelisi M.Ç.C. ve N.C.'nin çaldıkları kedi, telefon, laptop ve 5 bin TL, ev sahibi Elif Dağdelen'e geri verildi.

Dekolteli mini etekli hırsızlar! Kapıyı çilingire açtırarak içeri girdikleri ortaya çıktı

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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