Yer: İstanbul Başakşehir... Metroda hamile kadına cinsel saldırı! 'Şeytana uydum' diyen sapık cezaevine gönderildi
İstanbul'da Emir Y.Y. isimli şahıs, Başakşehir metro çıkışı takip ettiği hamile kadına yürüyen merdivenlerde cinsel saldırıda bulundu. Polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucu şüpheli şahıs, yakalanarak cezavine gönderildi. Taciz anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan tacizci sapığın eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.
06.12.2021 21:00
- Son Güncelleme: 06.12.2021 21:44
Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Başakşehir metrosu Tümsan durağında, saat 17.30'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Emir Y.Y. isimli şahıs, metrodan çıkan hamile bir kadını metrelerce takip etti.