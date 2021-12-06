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Yer: İstanbul Başakşehir... Metroda hamile kadına cinsel saldırı! 'Şeytana uydum' diyen sapık cezaevine gönderildi

İstanbul'da Emir Y.Y. isimli şahıs, Başakşehir metro çıkışı takip ettiği hamile kadına yürüyen merdivenlerde cinsel saldırıda bulundu. Polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucu şüpheli şahıs, yakalanarak cezavine gönderildi. Taciz anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan tacizci sapığın eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

06.12.2021 21:00 - Son Güncelleme: 06.12.2021 21:44
Yer: İstanbul Başakşehir... Metroda hamile kadına cinsel saldırı! ’Şeytana uydum’ diyen sapık cezaevine gönderildi

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Başakşehir metrosu Tümsan durağında, saat 17.30'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Emir Y.Y. isimli şahıs, metrodan çıkan hamile bir kadını metrelerce takip etti.

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Yer: İstanbul Başakşehir... Metroda hamile kadına cinsel saldırı! ’Şeytana uydum’ diyen sapık cezaevine gönderildi

HAMİLE KADINA CİNSEL TACİZ
Zanlı, metro çıkışındaki yürüyen merdivenlerde hamile kadını elle taciz etti.

Yer: İstanbul Başakşehir... Metroda hamile kadına cinsel saldırı! ’Şeytana uydum’ diyen sapık cezaevine gönderildi

Kadının durumu fark etmesi sonucunda panikleyen şahıs, olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı.

Yer: İstanbul Başakşehir... Metroda hamile kadına cinsel saldırı! ’Şeytana uydum’ diyen sapık cezaevine gönderildi

Tacize uğrayan genç kadın ise şahsı takip ederek şikayetçi olmak istedi.

Yer: İstanbul Başakşehir... Metroda hamile kadına cinsel saldırı! ’Şeytana uydum’ diyen sapık cezaevine gönderildi

Ancak kadının takip ettiğini fark eden tacizci ilk otobüse binerek olay yerinden uzaklaştı.

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