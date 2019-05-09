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Gaz lambalarıyla arıyorlar! Bulan yaşadı...

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, gece saatlerinde gaz lambaları ile aydınlattıkları kanaldan kurbağa avına çıkan avcılar, av döneminde 20 ton kurbağa topladıklarını ifade ederek, kurbağalara en çok Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerin ilgi gösterdiğini söyledi.

09.05.2019 09:15 - Son Güncelleme: 09.05.2019 09:16
Gaz lambalarıyla arıyorlar! Bulan yaşadı...

Yahyalı ilçesine bağlı Senirköy Mahallesi'nde bulunan kanalda, her yıl olduğu gibi bu yılda kurbağa toplama işi başladı. Hatay'dan gelerek kanal çevresinde gaz lambalarıyla kurbağa avlayan avcılar, topladıkları kurbağaları kilosu 45 TL'den satıyor.

Gaz lambalarıyla arıyorlar! Bulan yaşadı...

Kurbağa toplayan 47 yaşındaki Nihat Baliç, "Küçük yaştan beri kurbağa işi yapıyorum. Başka bir geçim kaynağım yok. Burada kanallarda kurbağa topluyoruz. Topladığımız kurbağanın kilosunu 45 TL'den satıyoruz.

Gaz lambalarıyla arıyorlar! Bulan yaşadı...

Topladığımız bu kurbağalar Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelere gidiyor. Bu benim baba mesleğidir. Çocukluktan beri ailecek bu işi yapıyoruz. Başka bir işimiz olmadığı için kurbağa topluyoruz. Sadece mevsiminde avlanıyoruz. Yasak başladığında toplamayı bırakıyoruz. 1 hafta içinde yasak başlayacak. Bizde bu dönem içerisinde 20 ton kurbağa topluyoruz" dedi.

Gaz lambalarıyla arıyorlar! Bulan yaşadı...

Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Yılmaz da, "İlçemizde Senirköy Mahallesi kanal mevkiinde bakanlığımızın mevzuatlarına uygun olarak kurbağalarda diğer su ürünlerinde olduğu gibi bakanlığımızın 2016'ya 35 sayılı ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ esasına göre yapılmaktadır.

Gaz lambalarıyla arıyorlar! Bulan yaşadı...

Dolayısıyla bu işi yapacaklar öncelikle il müdürlüğümüze başvurarak su ürünleri ruhsat teskeresi almak zorundalar. Ayrıca bu bölgelerden 6 ayda bir numuneler alınarak analiz için referans laboratuvarlarımıza gönderilir.

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