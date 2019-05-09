Gaz lambalarıyla arıyorlar! Bulan yaşadı...

Topladığımız bu kurbağalar Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelere gidiyor. Bu benim baba mesleğidir. Çocukluktan beri ailecek bu işi yapıyoruz. Başka bir işimiz olmadığı için kurbağa topluyoruz. Sadece mevsiminde avlanıyoruz. Yasak başladığında toplamayı bırakıyoruz. 1 hafta içinde yasak başlayacak. Bizde bu dönem içerisinde 20 ton kurbağa topluyoruz" dedi.