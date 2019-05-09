Gaz lambalarıyla arıyorlar! Bulan yaşadı...
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, gece saatlerinde gaz lambaları ile aydınlattıkları kanaldan kurbağa avına çıkan avcılar, av döneminde 20 ton kurbağa topladıklarını ifade ederek, kurbağalara en çok Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerin ilgi gösterdiğini söyledi.
Topladığımız bu kurbağalar Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelere gidiyor. Bu benim baba mesleğidir. Çocukluktan beri ailecek bu işi yapıyoruz. Başka bir işimiz olmadığı için kurbağa topluyoruz. Sadece mevsiminde avlanıyoruz. Yasak başladığında toplamayı bırakıyoruz. 1 hafta içinde yasak başlayacak. Bizde bu dönem içerisinde 20 ton kurbağa topluyoruz" dedi.
Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Yılmaz da, "İlçemizde Senirköy Mahallesi kanal mevkiinde bakanlığımızın mevzuatlarına uygun olarak kurbağalarda diğer su ürünlerinde olduğu gibi bakanlığımızın 2016'ya 35 sayılı ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ esasına göre yapılmaktadır.