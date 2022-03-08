Vav TV İzle
Haberler Yaşam Şanlıurfa'da gaspçılara operasyon! Polis dolapta yakaladı

Şanlıurfa'da gaspçılara operasyon! Polis dolapta yakaladı

Şanlıurfa'da 2 kişiyi darbettikten sonra silah zoruyla paralarını gasbeden 6 şüpheli operasyonla yakalandı. Biri evinin içerisine yaptırdığı özel dolapta yakalanan 6 şüpheli, polisteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

08.03.2022 00:56 - Son Güncelleme: 08.03.2022 00:58
Gaspçının kurduğu düzeneğe bakın! Polis gökte ararken yerde buldu: Dolaptan çıktılar...

Şanlıurfa'da 2 kişiyi darbettikten sonra silah zoruyla paralarını gasbeden 6 şüpheli operasyonla yakalandı. Biri evinin içerisine yaptırdığı özel dolapta yakalanan 6 şüpheli, polisteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gaspçının kurduğu düzeneğe bakın! Polis gökte ararken yerde buldu: Dolaptan çıktılar...

Şanlıurfa'da Atatürk Mahallesinde bulunan iş yerlerinde silah zoruyla alıkoyulan 2 kişi, darbedilip paralarının silah zoruyla alındığını söyleyerek polise ihbarda bulundu.

Gaspçının kurduğu düzeneğe bakın! Polis gökte ararken yerde buldu: Dolaptan çıktılar...

İhbar üzerine harakette geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, darp ve gasp olayını gerçekleştiren 6 şüphelinin belirlediği adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gaspçının kurduğu düzeneğe bakın! Polis gökte ararken yerde buldu: Dolaptan çıktılar...

DOLAPTA YAKALANDI

Evde arama yapan polis, şüphelilerden birisini evinde yaptırdığı özel dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı. Polisin dikkati sayesinde dolabın arkasındaki ahşap kapak kırılarak şüpheli gözaltına alındı.

Gaspçının kurduğu düzeneğe bakın! Polis gökte ararken yerde buldu: Dolaptan çıktılar...

Şüphelinin yanında gizlediği poşette 6 tabanca ve 28 mermiyle ele geçirilirken, yakalanma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

SON DAKİKA