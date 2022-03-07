Antalya'da çocukların dikkati faciayı önledi
Antalya'da bir hurda deposunda yangın meydana geldi. Yangının eşyalara sıçramasının ardından çocukların olayı farketmesi ve yangın var diye bağırması olası bir faciayı önledi.
Antalya'da hurda dükkanı olarak da kullanılan müstakil ev ile deposu yangında alevlere teslim oldu. Yangını gören çocukların 'ev yanıyor' diye bağırmasıyla dışarı çıkan ev sahibi Abdullah Şık ölümden dönerken, depodaki beyaz eşyalar ve bir kamyonet küle döndü.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 237 sokak üzerinde bulunan müstakil ev ile deposunda meydana geldi.
Hurdacılık yapan Abdullah Şık'ın malzemelerinin bulunduğu depoda, sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yanıcı maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler ev ile evin bahçesindeki araca sıçradı.
Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verirken, evde bulunan Abdullah Şık ise köpeğini alarak dışarı çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.