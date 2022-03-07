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Antalya'da çocukların dikkati faciayı önledi

Antalya'da bir hurda deposunda yangın meydana geldi. Yangının eşyalara sıçramasının ardından çocukların olayı farketmesi ve yangın var diye bağırması olası bir faciayı önledi.

07.03.2022 20:38 - Son Güncelleme: 07.03.2022 20:46
Antalya’da çocukların dikkati faciayı önledi

Antalya'da hurda dükkanı olarak da kullanılan müstakil ev ile deposu yangında alevlere teslim oldu. Yangını gören çocukların 'ev yanıyor' diye bağırmasıyla dışarı çıkan ev sahibi Abdullah Şık ölümden dönerken, depodaki beyaz eşyalar ve bir kamyonet küle döndü.

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Antalya’da çocukların dikkati faciayı önledi

Yangın, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 237 sokak üzerinde bulunan müstakil ev ile deposunda meydana geldi.

Antalya’da çocukların dikkati faciayı önledi

Hurdacılık yapan Abdullah Şık'ın malzemelerinin bulunduğu depoda, sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yanıcı maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler ev ile evin bahçesindeki araca sıçradı.

Antalya’da çocukların dikkati faciayı önledi

Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verirken, evde bulunan Abdullah Şık ise köpeğini alarak dışarı çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Antalya’da çocukların dikkati faciayı önledi

Alevlere teslim olan depo ile eve itfaiye ekipleri farklı noktalardan müdahalede bulundu.

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