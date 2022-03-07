Antalya’da çocukların dikkati faciayı önledi

Antalya'da hurda dükkanı olarak da kullanılan müstakil ev ile deposu yangında alevlere teslim oldu. Yangını gören çocukların 'ev yanıyor' diye bağırmasıyla dışarı çıkan ev sahibi Abdullah Şık ölümden dönerken, depodaki beyaz eşyalar ve bir kamyonet küle döndü.