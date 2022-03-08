Fethiye Kelebekler Vadisi’nde 7 aylık hamile eşini 400 bin lira için kayalıklardan iterek öldürdü! Gerekçeli karar açıklandı

Yedi aylık hamile olan Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbarla bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi.