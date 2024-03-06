Galatasaray'ın golcüsü Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesmişlerdi! O magandalar suç makinesi çıktı: 4 kişi gözaltında

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiği maç sonrası evine giden Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun otomobilinin önünü yol verme tartışması nedeniyle kesen, Aktürkoğlu ile tartıştıktan sonra da kaçan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin daha önce uyuşturucu kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, taksirle adam öldürmek, kasten yaralama gibi suçlardan kayıtları olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Zeytinburnu'nda 29 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Seyrantepe RAMS Park'ta yapılan Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının ardından evine doğru otomobiliyle yola çıkan Kerem Aktürkoğlu, bir başka otomobilin içinde bulunanlarla Haliç köprüsü üzerinde başlayan Zeytinburnu'nda sonlanan yol verme tartışması yaşamıştı.
Şüpheliler, Zeytinburnu'nda, Kerem Aktürkoğlu'nu yolunu keserek durdurmuşlardı.
Otomobilin içinde bulunan 4 kişi ile Kerem Aktürkoğlu arasında sözlü tartışma yaşanırken, olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.