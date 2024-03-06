Galatasaray'ın golcüsü Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesmişlerdi! O magandalar suç makinesi çıktı: 4 kişi gözaltında

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiği maç sonrası evine giden Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun otomobilinin önünü yol verme tartışması nedeniyle kesen, Aktürkoğlu ile tartıştıktan sonra da kaçan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin daha önce uyuşturucu kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, taksirle adam öldürmek, kasten yaralama gibi suçlardan kayıtları olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.