Fransız genç kız nişanlısı sayesinde İslamiyeti'i seçti! Sivas'ta Müslüman oldu

İl Müftüsü Remzi Pehlivan, Allah'ın lütfu ve kendi iradesiyle İslam'ı tercih eden Debaes Maeva'yı ve onun Müslüman olmasına vesile olanları tebrik ettiğini belirterek, "İslam dinini araştırıp özgür iradesiyle Müslümanlığı seçen Maeva Hanım şu andan itibaren hayatında tertemiz bir sayfa açtı. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.