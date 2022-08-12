Fransız genç kız nişanlısı sayesinde İslamiyeti'i seçti! Sivas'ta Müslüman oldu
Sivas'ta Müslüman olan Fransa vatandaşı 19 yaşındaki Debaes Maeva'ya Fransızca dini bilgiler kitabı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Fransız genç kızın Sivaslı nişanlısı sayesinde İslamiyet'i seçtiği belirtildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
12.08.2022 17:52 - Son Güncelleme: 12.08.2022 18:23
İl Müftüsü Remzi Pehlivan, Allah'ın lütfu ve kendi iradesiyle İslam'ı tercih eden Debaes Maeva'yı ve onun Müslüman olmasına vesile olanları tebrik ettiğini belirterek, "İslam dinini araştırıp özgür iradesiyle Müslümanlığı seçen Maeva Hanım şu andan itibaren hayatında tertemiz bir sayfa açtı. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.