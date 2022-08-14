Başvuru şartları belli oldu! 5.500 - 10.000 TL Maaş! PTT 2022 personel alımında son viraj! KPSS'siz, sınavsız 10 binin üzerinde boş kadro

PTT personel alımı başladı mı sorusu sıkça araştırılırken hangi kadrolarda alım yapılacağı da merak konusu oldu. Boş kontenjanlar hangi illerde ve toplamda kaç kişi alınacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Son yıllarda alım yapmayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılında binlerce kişilik alım ilanı duyurması bekleniyor. 5.500 - 10.000 TL arası maaş! KPSS puanıyla ve KPSS'siz alım yapılacak. Bu yıl 10 binin üzerinde boş kadro olacağı iddia ediliyor. İşte detaylar...