Frank Hoogerbeets ve Almanların son tahminlerinin ardından ilk açıklama: İstanbul Depremi...

A Haber canlı yayınında konuşan Ersoy, " Alman araştırma ekibi yapılan bir çalışmaya katkı koydu. Bilmediğimiz bir bilgi değil. 1999 depreminden sonra önümüzdeki 30 yıl içerisinde Marmara Bölgesi'nde 7'den büyük bir deprem olabileceğini ifade etti. 20 yıl geçti önümüzde 10 yıllık bir dilim kaldı. Alman bilim insanlarının yaptığı çalışmada bundan ibarettir, bilgidiğimiz bu bilgilere katkı koymuştur." ifadelerini kullandı.

"BİR YIL İÇERİSİNDE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM OLABİLİR"