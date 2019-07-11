Frank Hoogerbeets ve Almanların son tahminlerinin ardından ilk açıklama: İstanbul Depremi...
Önce Alman bilim adamları ardından adını tüm dünyaya deprem kahini olarak duyuran Frank Hoogerbeets... Alman bilim insanlarının direkt Türkiye'yi uyarmasının ardından, daha önce de Türkiye'yi deprem konusunda uyaran Frank Hoogerbeets bu kez saat verip uyarmıştı. Peki İstanbul'u bekleyen deprem yakında mı? Ne zaman olacak? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında Alman bilim adamlarının korkutan uyarısını değerlendirdi.
A Haber canlı yayınında konuşan Ersoy, " Alman araştırma ekibi yapılan bir çalışmaya katkı koydu. Bilmediğimiz bir bilgi değil. 1999 depreminden sonra önümüzdeki 30 yıl içerisinde Marmara Bölgesi'nde 7'den büyük bir deprem olabileceğini ifade etti. 20 yıl geçti önümüzde 10 yıllık bir dilim kaldı. Alman bilim insanlarının yaptığı çalışmada bundan ibarettir, bilgidiğimiz bu bilgilere katkı koymuştur." ifadelerini kullandı.
"BİR YIL İÇERİSİNDE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM OLABİLİR"
ALMAN BİLİM İNSANLARI NELER DEMİŞTİ?
Kiel'de bulunan GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi'nden jeofizikçi Dietrich Lange, Marmara Denizi'nde büyük bir deprem olabileceği uyarısında bulundu.
Nature Communications dergisine konuyla ilgili bir makale yazan Lange, Marmara Denizi'nde büyük tektonik gerginlik olduğunu belirterek, "Bu, 7.1-7.4 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi için yeterli" dedi.
ALMAN BİLİM İNSANLARINDAN İSTANBUL İÇİN KORKUTAN DEPREM UYARISI TIKLA VE İZLE