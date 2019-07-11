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Frank Hoogerbeets ve Almanların son tahminlerinin ardından ilk açıklama: İstanbul Depremi...

Önce Alman bilim adamları ardından adını tüm dünyaya deprem kahini olarak duyuran Frank Hoogerbeets... Alman bilim insanlarının direkt Türkiye'yi uyarmasının ardından, daha önce de Türkiye'yi deprem konusunda uyaran Frank Hoogerbeets bu kez saat verip uyarmıştı. Peki İstanbul'u bekleyen deprem yakında mı? Ne zaman olacak? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında Alman bilim adamlarının korkutan uyarısını değerlendirdi.

11.07.2019 16:15 - Son Güncelleme: 11.07.2019 16:48
Frank Hoogerbeets ve Almanların son tahminlerinin ardından ilk açıklama: İstanbul Depremi...

Önce deprem kahini Frank Hoogerbeets ardından Alman bilim insanları... Kritik deprem uyarıları peş peşe geliyor. Bu uyarıları Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.

Frank Hoogerbeets ve Almanların son tahminlerinin ardından ilk açıklama: İstanbul Depremi...

A Haber canlı yayınında konuşan Ersoy, " Alman araştırma ekibi yapılan bir çalışmaya katkı koydu. Bilmediğimiz bir bilgi değil. 1999 depreminden sonra önümüzdeki 30 yıl içerisinde Marmara Bölgesi'nde 7'den büyük bir deprem olabileceğini ifade etti. 20 yıl geçti önümüzde 10 yıllık bir dilim kaldı. Alman bilim insanlarının yaptığı çalışmada bundan ibarettir, bilgidiğimiz bu bilgilere katkı koymuştur." ifadelerini kullandı.

"BİR YIL İÇERİSİNDE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM OLABİLİR"

Frank Hoogerbeets ve Almanların son tahminlerinin ardından ilk açıklama: İstanbul Depremi...

ALMAN BİLİM İNSANLARI NELER DEMİŞTİ?

Kiel'de bulunan GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi'nden jeofizikçi Dietrich Lange, Marmara Denizi'nde büyük bir deprem olabileceği uyarısında bulundu.

Nature Communications dergisine konuyla ilgili bir makale yazan Lange, Marmara Denizi'nde büyük tektonik gerginlik olduğunu belirterek, "Bu, 7.1-7.4 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi için yeterli" dedi.

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Frank Hoogerbeets ve Almanların son tahminlerinin ardından ilk açıklama: İstanbul Depremi...

Alman bilim insanları olası bir depremin zamanı hakkında da bir tahminde bulunmazken, böyle bir değerlendirme ile bir paniğe yol açmak istemediklerini özellikle vurguladı.

Frank Hoogerbeets ve Almanların son tahminlerinin ardından ilk açıklama: İstanbul Depremi...

'ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ SAAT İÇERİSİNDE...'

Öte yandan kendini yeni nesil deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets yeni uyarısında bu kez saat verdi.

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