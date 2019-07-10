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İstanbul'u korkutan deprem uyarısı! Almanlar Marmara’da 7.4’lük deprem bekliyor

10.07.2019 16:36

Alman bilim insanları, Marmara Denizi'nde önemli tektonik gerginlikler nedeniyle büyük bir deprem meydana gelebileceğine dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Okyanus Araştırma Merkezi'nden jeofizikçi Dietrich Lange, "Bu durum, 7.1- 7.4 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi için yeterli" dedi. Açıklamada ayrıca olası yeni bir sarsıntının yine Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde ağır sonuçlara yol açabileceği ifade edildi.


Alman bilim insanları, Marmara Denizi'nde önemli tektonik gerginlikler nedeniyle büyük bir deprem meydana gelebileceğine dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Okyanus Araştırma Merkezi'nden jeofizikçi Dietrich Lange, "Bu durum, 7.1- 7.4 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi için yeterli" dedi. Açıklamada ayrıca olası yeni bir sarsıntının yine Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde ağır sonuçlara yol açabileceği ifade edildi.
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