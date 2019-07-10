İstanbul'u korkutan deprem uyarısı! Almanlar Marmara’da 7.4’lük deprem bekliyor 10.07.2019 16:36

Alman bilim insanları, Marmara Denizi'nde önemli tektonik gerginlikler nedeniyle büyük bir deprem meydana gelebileceğine dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Okyanus Araştırma Merkezi'nden jeofizikçi Dietrich Lange, "Bu durum, 7.1- 7.4 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi için yeterli" dedi. Açıklamada ayrıca olası yeni bir sarsıntının yine Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde ağır sonuçlara yol açabileceği ifade edildi.