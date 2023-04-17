Bolu’da feci kaza! Araba paramparça oldu
Bolu'da feci bir kaza meydana geldi. D-100 karayolunda iki aracın çarpışması sonrası araçlardan 1'i paramparça oldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
17.04.2023 19:49 - Son Güncelleme: 17.04.2023 19:49
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan Efe Ç.'ye ambulansta ilk müdahaleyi yaparken, araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan Bayram Aslandoğdu itfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.