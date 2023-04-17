RAMAZAN İMSAKİYE
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Bolu’da feci kaza! Araba paramparça oldu

Bolu'da feci bir kaza meydana geldi. D-100 karayolunda iki aracın çarpışması sonrası araçlardan 1'i paramparça oldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

17.04.2023 19:49 - Son Güncelleme: 17.04.2023 19:49
Bolu’da feci kaza! Araba paramparça oldu

Bolu'da D-100 karayolunda iki aracın çarpışması neticesi meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

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Bolu’da feci kaza! Araba paramparça oldu

Kaza, D-100 karayolu Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Efe Ç. (22) idaresindeki 14 EF 326 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Bayram Aslandoğdu (65) yönetimindeki 14 LA 281 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı.

Bolu’da feci kaza! Araba paramparça oldu

Çarpışmanın etkisiyle savrularak refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki sürücü Bayram Aslandoğdu araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu’da feci kaza! Araba paramparça oldu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan Efe Ç.'ye ambulansta ilk müdahaleyi yaparken, araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan Bayram Aslandoğdu itfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bolu’da feci kaza! Araba paramparça oldu

Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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