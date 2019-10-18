Kan donduran görüntü! İşte o mide bulandıran anlar kafese girdi böyle yem oldu...
İzleyenleri dehşete düşüren bir görüntü Youtube üzerinden geldi. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adam kafeste bulunan ayı ile karşılaştı. Ayı adama anında saldırdı. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor. O görüntüler ise milyonlar tarafından izlendi. İşte kan donduran o anlar. Ayılar genellikle iri yapılı kısa bacaklı hayvanlardır. Ağırlıkları Malaya ayısında yaklaşık 27–46 kg'dan başlayarak Alaska iri boz ayısında 780 kg'a kadar ulaşır. Erkek ayılar daima dişilerden daha iri olurlar.
Ayıyla Karşılaşınca Ne Yapmalı, Ne Yapmamalı?
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ndeki Ayı Uzmanlığı Grubu'ndan John Beecham, ayıların yaşadığı bölgelerde gezinirken en az iki kişi olmakta fayda olduğunu söylüyor. Beecham'a göre ayı spreyi taşımanın (göz yaşartıcı spreyin bir benzeri) ve görüş mesafesinin kısıtlı olduğu sık ormanlar ve benzeri bölgelerde dolaşırken gürültü çıkarmanın iyi bir fikir olduğunu da söylüyor. Ayı saldırdığı takdirde değerli saniyelerinizi çantanızda sprey arayarak geçirmek yerine spreyi hep elinizde tutmak da akıllıca olabilir. Beecham, ayıların insan gördüğünde bazen, tıpkı diğer ayılarla yaptıkları gibi, güçlerini denemek isteyebileceklerini söylüyor. Fiziksel saldırı olasılığı oldukça düşük olsa da insanlar olduklarından daha büyük görünerek ve bağırarak olasılığı daha da düşürebilir.
International Fund for Animal Welfare için danışmanlık yapan veteriner Kati Loeffler, "Videoda karşılaşmanın nasıl başladığını söylemek güç," diyor. "Önemli olan nokta, hayvanların karşısına bir anda çıkmamak ve onları şaşırtmamak." "Ayıdan kaçmayı denemeyin," diyor Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu koordinatörü David Telesco. "Bu, ayıyı sizi kovalaması yönünde tetikleyebilir." Telesco'ya göre, hayvanın merakını kabartacağı için ölü taklidi yapmak veya sizi bir tehdit olarak algılamasına yol açabileceği için doğrudan gözlerine bakmak da doğru değil.