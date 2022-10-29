Türkiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu görsel şölene sahne oldu! İşte o anlardan kareler
Cumhuriyetin 99. yılı tüm Türkiye'de coşku ile kutlandı. İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu, ışıklandırma ve mapping gösterileri ile doyasıya yaşanırken, Ankara'da ise "Türkiye Yüzyılı" temasıyla üç boyutlu "video mapping" gösterileri gerçekleştirdi. İşte Türkiye'deki Cumhuriyet Bayramı coşkusu...
29.10.2022 23:19 - Son Güncelleme: 29.10.2022 23:21
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu, ışıklandırma ve mapping gösterileri ile doyasıya yaşandı. "Türkiye Yüzyılı" temasıyla tarihi mekanlarda 3 boyutlu video mapping gösterileri gerçekleştirilirken, Boğaz'da gerçekleştirilen dron ve havai fişek gösterisi izleyenleri etkiledi.
Tarihi mekanlarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Türkiye Yüzyılı" temasıyla 3 boyutlu video mapping gösterileri gerçekleştirilirken, İstanbul Boğazı'nda drone ve havai fişek gösterileri izleyenleri etkiledi.
Öte yandan İstanbul Boğazı ve Galata Kulesi'nde yapılan lazer şovlarını da vatandaşlar beğeni ile izledi.