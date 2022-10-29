Türkiye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu görsel şölene sahne oldu! İşte o anlardan kareler

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu, ışıklandırma ve mapping gösterileri ile doyasıya yaşandı. "Türkiye Yüzyılı" temasıyla tarihi mekanlarda 3 boyutlu video mapping gösterileri gerçekleştirilirken, Boğaz'da gerçekleştirilen dron ve havai fişek gösterisi izleyenleri etkiledi.