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Kent şaşkın! Afyonkarahisar'da su samuru görüldü

Kaymağı, lokumu, sucuğu ile meşhur olan ilimiz Afyonkarahisar'da su samuru görüldü. Kentte şaşklınlık yaratan su samuruyla ilgili Vali Gökmen Çiçek de "Akarçay'da yaşayan minik dostumuz görenleri şaşırtıyor. Akarçay'a nerden geldi acaba" paylaşımı yaptı.

26.01.2022 17:34 - Son Güncelleme: 26.01.2022 17:34
Kent şaşkın! Afyonkarahisar’da su samuru görüldü

Afyonkarahisar'da Akarçay'da yüzen su samuru, görenleri şaşırttı.

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Kent şaşkın! Afyonkarahisar’da su samuru görüldü

Vali Gökmen Çiçek, su samurunun fotoğrafını "Akarçay'da yaşayan minik dostumuz görenleri şaşırtıyor.

Kent şaşkın! Afyonkarahisar’da su samuru görüldü

Akarçay'a nerden geldi acaba" sözleriyle sosyal medyadan paylaştı.

Kent şaşkın! Afyonkarahisar’da su samuru görüldü

Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte Akarçay'a giren su samuru, görüntülendi.

Kent şaşkın! Afyonkarahisar’da su samuru görüldü

Vali Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, su samurunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

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