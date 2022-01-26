Kent şaşkın! Afyonkarahisar'da su samuru görüldü
Kaymağı, lokumu, sucuğu ile meşhur olan ilimiz Afyonkarahisar'da su samuru görüldü. Kentte şaşklınlık yaratan su samuruyla ilgili Vali Gökmen Çiçek de "Akarçay'da yaşayan minik dostumuz görenleri şaşırtıyor. Akarçay'a nerden geldi acaba" paylaşımı yaptı.
26.01.2022 17:34
- Son Güncelleme: 26.01.2022 17:34
Vali Gökmen Çiçek, su samurunun fotoğrafını "Akarçay'da yaşayan minik dostumuz görenleri şaşırtıyor.
Vali Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, su samurunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.