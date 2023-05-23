Flormar Watsons Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! Apple iPhone 14 128 GB, Dyson Airwrap Complete, PHILIPS Airfryer...
Flormar Watsons Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 13.04.2023 tarihli ve E-24951361-255.01.02-36045 sayılı izniyle düzenlenmiş olup, talihliler Apple iPhone 14 128 GB, Dyson Airwrap Complete, PHILIPS Airfryer XXL Fritöz HD9650/90 ve Flormar Ürün Seti ödüllerini kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
23.05.2023 06:58 - Son Güncelleme: 23.05.2023 06:58