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Firari hükümlünün sonu: Tuvaletteki gizli bölmede yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.G., evin tuvaletinde bulunan gizli bölmede yakalandı. Hükümlü M.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 15:41 Güncelleme Tarihi21 Eylül 2024, 15:41
Firari hükümlünün sonu: Tuvaletteki gizli bölmede yakalandı 1

Kırıkkale'de hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.G., evin tuvaletinde bulunan gizli bölmede yakalandı.

Firari hükümlünün sonu: Tuvaletteki gizli bölmede yakalandı 2

SAKLANDIĞI ADRESE OPERASYON

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü M.G.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Firari hükümlünün sonu: Tuvaletteki gizli bölmede yakalandı 3

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Evde yapılan aramada M.G., tuvaletteki gizli bölmede saklanırken yakalandı.

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