Firari hükümlünün sonu: Tuvaletteki gizli bölmede yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.G., evin tuvaletinde bulunan gizli bölmede yakalandı. Hükümlü M.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'de hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.G., evin tuvaletinde bulunan gizli bölmede yakalandı.
SAKLANDIĞI ADRESE OPERASYON
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü M.G.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.
GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
Evde yapılan aramada M.G., tuvaletteki gizli bölmede saklanırken yakalandı.