Trabzon'u sel aldı sokaklar çamur deryasına döndü

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. En çok etkilenen ilçe olan Araklı'da sel sularının çekilmesiyle ilçe merkezi çamur deryasına döndü. Sabahın ilk ışıklarıyla dükkanlarına koşan esnaf gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, sağanağın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen Sürmene ilçesinde bir kişiden haber alınamadığını bildirdi.
Trabzon'da dün etkili olan şiddetli yağışlar Arsin, Araklı, Sürmene ve Yomra ilçelerinde sel felaketine yol açtı.
Şiddetli yağışların ardından meydana gelen su baskınları nedeniyle özellikle Araklı ilçe merkezi sular altında kalırken, Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı.
4 ilçedeki birçok noktada yaşanan toprak kaymaları nedeniyle birçok mahalle yolu çökmeler nedeniyle ulaşıma kapanırken, mahsur kalan vatandaşlar ise belediye ve DSİ ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı.