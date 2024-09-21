Trabzon'u sel aldı sokaklar çamur deryasına döndü

Trabzon 'da dün etkili olan şiddetli yağışlar Arsin, Araklı , Sürmene ve Yomra ilçelerinde sel felaketine yol açtı.

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4 ilçedeki birçok noktada yaşanan toprak kaymaları nedeniyle birçok mahalle yolu çökmeler nedeniyle ulaşıma kapanırken, mahsur kalan vatandaşlar ise belediye ve DSİ ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı.

