Filmlere konu olacak soygun! "Rezil oluruz" korkusuyla sakladılar...
İstanbul'da filmlere konu olacak bir soygun olayı yaşandı. Esenyurt'ta Alkop Sanayi Sitesi yöneticileri böcek ilaçlaması için bir firmayla anlaştı. Ancak firmadan gelen araç, biber gazı ile bayıltıcı madde püskürtüp sitenin güvenliğini etkisiz hale getirdi, sonra tüm işyerleri soyuldu. Durumu öğrenen site yönetimi "Hepimiz saygın işadamlarıyız, tüm Türkiye'ye rezil oluruz" diyerek durumu örtbas etme kararı aldı... İşte o olay...
24.09.2022 08:24 - Son Güncelleme: 24.09.2022 08:24
İstanbul'da filmlere konu olacak bir soygun olayı yaşandı. Esenyurt Alkop Sanayi Sitesi yöneticileri böcek ilaçlaması için bir firmayla anlaştı. Ancak firmadan gelen araç, biber gazı ile bayıltıcı madde püskürtüp sitenin güvenliğini etkisiz hale getirdi, sonra tüm işyerleri soyuldu.
İLAÇLAMA ARACIYLA BİBER GAZI KULLANDILAR
Eylül ayı başında Esenyurt'taki Alkop Sanayi Sitesi yönetimi, tüm işyerlerine böcek ilaçlaması yapılması için bir şirketle anlaştı.
Şirketin sanayiye gönderdiği ilaçlama aracı, önce biber gazı ardından bayıltıcı madde kullanarak güvenlik elemanlarını etkisiz hale getirdi.