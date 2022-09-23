Burdur’da iğrenç olay! Sapık okul müdürü engelli öğrenciyi taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu

"SAÇLARINI VE BACAKLARINI OKŞUYORDU"

Müdür M.A. hakkında şikayetçi olan bir tatilci ifadesinde, "Sabah saatlerinde tekne 4 kişilik grubumuzla 10:30 sıralarında hareket etti. Bir saat sonra üst güverteye çıktığımda okul müdürü olduğunu öğrendiğimiz bir kişinin teknenin ön sol tarafında diğer öğrencilerden ayrı bir kız öğrenciyle otururken gördüm. El ele tutuşuyorlardı. Diğer tüm yetkili öğretmenler aşağıda oturuyordu. Birkaç defa yukarı çıkıp indiğimde müdürün kız çocuğunun bacağını okşadığını, saçlarıyla oynadığını yanına uzanıp sarıldığını fark edip durumdan rahatsız olduk. Gidip kaptanın eşine bu adamın kızın ailesi mi? Babası mı? diye sorduk. Tur şirketi okul gezisi olduğunu ve şahsın müdür olduğunu söyleyince tura çıkan diğer arkadaşlarımızda durumdan oldukça rahatsız oldu.