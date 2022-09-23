Burdur'da iğrenç olay! Sapık okul müdürü engelli öğrenciyi taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Son dakika haberine göre Burdur'da öğretmen ve öğrencilerin birlikte çıktığı tekne turunda, engelli öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen okul müdür M.A. Burdur Valiliği tarafından açığa alındı. Okul müdürü kendini, "Öğrencilerin ilgiye ihtiyacı var" sözleriyle savunurken, teknede tacizi görüntüleyen grup ise "Müdür kızın saçlarını ve ellerini okşuyordu. Çocuk çok korkmuş görünüyordu" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Tüm şehri ayağa kaldıran taciz skandalı tekne turundaki bir grubun okul müdürü M.A.'nın yakınlık gösterdiği bir öğrenciyle birlikte fotoğraflarını çekmesiyle ortaya çıktı. İddiaya göre Burdur Gölhisar Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü M.A. ve okul yönetimi bir grup özel öğrenciyle birlikte Fethiye'nin Göcek İlçesi'ne tekne turu düzenledi.
Tekne turunda iddiaya göre 50 yaşlarında bir kişinin teknenin üst güvertesinde engelli bir kızın yanına uzanarak elinden tuttuğunu saçlarını ve bacaklarını okşadığını fark eden bir grup, durumu önce tur şirketine bildirdi. Tur şirketi yetkilileri öğrenciye yakınlık gösteren kişinin Burdur Gölhisar Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü M.A. olduğunu söylemesi üzerine geziye katılan birçok tatilci duruma tepki gösterdi.
TEKNE KARIŞTI
Tatilcilerin tepkisi üzerine tekne karışırken, kaptan yolcuları sakinleştiremeyeceğini anlayınca turu tamamlamadan Göcek'e geri döndü. Teknedeki tatilciler Göcek Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nı arayarak Müdür M.A. hakkında şikayetçi oldular. Şikayetin ardından müdür M.A. gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve öğretmen ve öğrenci G.T.'nin pedagog eşliğinde ifadesine başvurdu.
"SAÇLARINI VE BACAKLARINI OKŞUYORDU"
Müdür M.A. hakkında şikayetçi olan bir tatilci ifadesinde, "Sabah saatlerinde tekne 4 kişilik grubumuzla 10:30 sıralarında hareket etti. Bir saat sonra üst güverteye çıktığımda okul müdürü olduğunu öğrendiğimiz bir kişinin teknenin ön sol tarafında diğer öğrencilerden ayrı bir kız öğrenciyle otururken gördüm. El ele tutuşuyorlardı. Diğer tüm yetkili öğretmenler aşağıda oturuyordu. Birkaç defa yukarı çıkıp indiğimde müdürün kız çocuğunun bacağını okşadığını, saçlarıyla oynadığını yanına uzanıp sarıldığını fark edip durumdan rahatsız olduk. Gidip kaptanın eşine bu adamın kızın ailesi mi? Babası mı? diye sorduk. Tur şirketi okul gezisi olduğunu ve şahsın müdür olduğunu söyleyince tura çıkan diğer arkadaşlarımızda durumdan oldukça rahatsız oldu.
O sırada Müdür yardımcısı olduğunu söyleyen İ.O. yanımıza gelerek, "Sizi anlıyorum haklısınız. Burada özel öğrenciler var korkabilir. Biz bu okulu yeni açtık, itibarımız söz konusu, biraz anlayış gösterin. Biz bu çocuklara iş istihdamı sağlayan bir okuluz" dedi. Tur boyunca Müdür'ün diğer hiçbir öğrenci ile ilgilenmediğini sadece bu çocukla yakınlaştığını gördük ve gördüklerimize inanamadık. Okul müdüründen şikayetçiyiz" dedi.
KENDİNİ SAVUNDU
Tüm öğrencilerle iletişiminin aynı olduğunu ileri süren Müdür M.A. ise, "Bu öğrenciler özel öğrenciler, ben hepsine sarılıyor, hepsinin elini tutuyorum. Bu çocuklar duyguları tanımıyor" diyerek kendini savundu. Olayın ortaya çıkmasının ardından Burdur Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı. Valilik idari soruşturma devam ederken sabah saatlerinde Müdür M.A'yı açığa aldı.