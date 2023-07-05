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Film sahnesini andıran saldırı! Pusu kurup kurşun yağdırdı

Kağıthane'de film sahnelerini andıran bir saldırı yaşandı. Motosikletle seyreden bir genç, pusu kurup önünü kesen kasklı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.Yaşananlar kameralara yansırken, göğsünden 3 kurşunla vurularak ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

05.07.2023 10:54 - Son Güncelleme: 05.07.2023 10:54
Film sahnesini andıran saldırı! Pusu kurup kurşun yağdırdı

Kağıthane'de motosikletle seyreden bir genç, pusu kurup önünü kesen kasklı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Film sahnesini andıran saldırı! Pusu kurup kurşun yağdırdı

Olay, önceki gün saat 17.15 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü plakasız bir motosikletle cadde üzerinde seyreden Murat Demirok'un önü, kasklı bir şahıs tarafından kesildi.

Film sahnesini andıran saldırı! Pusu kurup kurşun yağdırdı

İkili arasında yaşanan arbedede saldırgan şahıs, silahını çekerek Demirok'a kurşun yağdırdı. Göğsünden 3 kurşunla ağır yaralanan Demirok, can havliyle kaçmaya başladıktan birkaç metre sonra yere yığıldı.

Film sahnesini andıran saldırı! Pusu kurup kurşun yağdırdı

Sesleri duyan vatandaşlar yere yığılan gencin yanına gelerek ona müdahale etti.

Film sahnesini andıran saldırı! Pusu kurup kurşun yağdırdı

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Gencin yerde çırpındığı o dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, vurulan genç can havliyle kaçıyor. Bir süre sonra yere düşen gencin yanına iki vatandaş geliyor. Vatandaşlar yerde acıdan çırpınan genci durdurmaya çalışıyor.

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