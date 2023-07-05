Film sahnesini andıran saldırı! Pusu kurup kurşun yağdırdı
Kağıthane'de film sahnelerini andıran bir saldırı yaşandı. Motosikletle seyreden bir genç, pusu kurup önünü kesen kasklı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.Yaşananlar kameralara yansırken, göğsünden 3 kurşunla vurularak ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...
05.07.2023 10:54 - Son Güncelleme: 05.07.2023 10:54
Olay, önceki gün saat 17.15 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü plakasız bir motosikletle cadde üzerinde seyreden Murat Demirok'un önü, kasklı bir şahıs tarafından kesildi.