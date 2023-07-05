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İstanbul Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu'nda kadın seyir halindeki aracın önüne atladı: O anlar kamerada

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Yabancı uyruklu kadın, E-5 karayolunda seyir halindeki bir aracın önüne atladı. Çarpmanın etkisiyle bilincini kaybeden kadına çevredeki vatandaşlar yardım ederken, kaza anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

takvim.com.tr
İHA
05.07.2023 12:25 - Son Güncelleme: 05.07.2023 12:28
İstanbul Beylikdüzü’nde E-5 Karayolu’nda kadın seyir halindeki aracın önüne atladı: O anlar kamerada

İlginç olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü mevkii E-5 karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın sabah saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir sitenin önünde bilinmeyen bir nedenle panikle ağlamaya ve bağırmaya başladı.

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İstanbul Beylikdüzü’nde E-5 Karayolu’nda kadın seyir halindeki aracın önüne atladı: O anlar kamerada

Çevredeki vatandaşlar kadının yanına giderek yardım etmeye çalıştı.

İstanbul Beylikdüzü’nde E-5 Karayolu’nda kadın seyir halindeki aracın önüne atladı: O anlar kamerada

KAZAYA SEBEP OLDU
Bir anda yola çıkan kadın seyir halindeki bir arabanın önüne atlayarak kazaya sebep oldu. Kadına çarpan otomobil sürücüsü güçlükle dururken vatandaşlar yerde kalan kadını kaldırıma taşıdı.

İstanbul Beylikdüzü’nde E-5 Karayolu’nda kadın seyir halindeki aracın önüne atladı: O anlar kamerada

Bir süre sonra olay yerine polis ve ambulans gelerek kadını sakinleştirirken kadın, ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beylikdüzü’nde E-5 Karayolu’nda kadın seyir halindeki aracın önüne atladı: O anlar kamerada

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

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