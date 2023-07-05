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Duyunca şaşırıp kalacaksınız! T.C Kimlik numarasındaki sırrı çoğu kişi bilmiyor! 11 haneli sayıların her biri...

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Mernis uygulamasıyla birlikte her vatandaşa verilen benzersiz bir numaradır. Bu numaralar kişisel verilerin kaydedildiği yeni çipli kimlik kartlarında yer alırken TC Kimlik Numarası sadece bir kimlik bilgisi olarak görülmüyor. Aynı zamanda büyük bir sırrı da içinde barındırıyor.

05.07.2023 09:29 - Son Güncelleme: 05.07.2023 09:29
Duyunca şaşırıp kalacaksınız! T.C Kimlik numarasındaki sırrı çoğu kişi bilmiyor! 11 haneli sayıların her biri...

Yeni çipli kimlik kartları kişilerin kimlik bilgilerini ve biyometrik verilerini içeren gelişmiş bir teknolojiyle donatıldı. Bu kartlar Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'nı içeriyor ve sadece bir numara olarak görülmekle kalmıyor, aynı zamanda kişiyle ilgili bazı detayları da paylaşıyor. Bu detaylar kişinin vatandaşlık durumu, doğum tarihi, cinsiyeti ve diğer kimlik bilgilerini içerebiliyor. Şimdi size anlatacağımız bu bilgiyi daha önce hiç duymadınız.

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Duyunca şaşırıp kalacaksınız! T.C Kimlik numarasındaki sırrı çoğu kişi bilmiyor! 11 haneli sayıların her biri...

İLK KEZ DUYACAKSINIZ

TC Kimlik Numarası sadece bir numara olarak görülmekle kalmıyor aynı zamanda kişinin doğum tarihini, cinsiyetini ve hatta vatandaşlık durumunu da içerisinde barındırıyor.

Duyunca şaşırıp kalacaksınız! T.C Kimlik numarasındaki sırrı çoğu kişi bilmiyor! 11 haneli sayıların her biri...

TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır.

Duyunca şaşırıp kalacaksınız! T.C Kimlik numarasındaki sırrı çoğu kişi bilmiyor! 11 haneli sayıların her biri...

1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı vermektedir.

Duyunca şaşırıp kalacaksınız! T.C Kimlik numarasındaki sırrı çoğu kişi bilmiyor! 11 haneli sayıların her biri...

İşte yeni kimlik kartı özellikleri...

T.C Kimlik Kartı, en az 10 yıl dayanıklılığa sahip malzemeden üretilmiş olan kart gövdesine sahiptir.

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