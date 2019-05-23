24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Kamp ürünleri, züccaciye ve tekstil ürünleri dikkat çekiyor

24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketler cuma günü satışa çıkardığı indirimli ürünler listesini paylaştı. BİM tarafından yapılan açıklamada, kamp ürünlerinin cuma indirimlerinde yer alacağı bildirildi. Kampçıları yakından ilgilendiren katalogda, otomatik çadır 129,00 TL, kampçı baltası 29,90 TL, çekilçli kampçı küreği 39,90 TL fiyatıyla satılacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte 24 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...