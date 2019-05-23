24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Kamp ürünleri, züccaciye ve tekstil ürünleri dikkat çekiyor
BİM'de 24 Mayıs indirimleri belli olduı. Yarından itibaren satışa çıkacak olan aktüel ürünler listesinde kamp ürünleri dikkat çekiyor. Öte yandan züccaciye ve tekstil ürünleri de bu katalogda paylaşıldı. BİM'in güncel indirimleri merak ediliyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? İşte 24 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketler cuma günü satışa çıkardığı indirimli ürünler listesini paylaştı. BİM tarafından yapılan açıklamada, kamp ürünlerinin cuma indirimlerinde yer alacağı bildirildi. Kampçıları yakından ilgilendiren katalogda, otomatik çadır 129,00 TL, kampçı baltası 29,90 TL, çekilçli kampçı küreği 39,90 TL fiyatıyla satılacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte 24 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (24 MAYIS 2019)
Akülü Araba 6V
• +3 yaş
• Maksimum kapasite: 35 Kg
• Hız: 3,5 km/h
• 6 V Akü
• 6 V Şarj cihazı
• Ayak gazdan çekildiğinde otomatik frenleme yapar
• Sökülebilir akü, İleri/Geri vites, elektronik korna, hareketli aynalar
• Araç hareket halinde iken yanan ön farlar
• 1 x 6 V Arka Motor
• Sökülebilir koltuk