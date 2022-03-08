Müge Anlı’yı çileden çıkartan yasak ilişki detayları ağızları açık bırakmıştı... Fethiye’deki Hatice - Cahit Paslı cinayetinde 12 gözaltı!

12 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Kadir Koç ve diğer konukların anlattıkları bir skandalı ortaya çıkardı. Ölen çift ve köyde yaşayan birçok kişinin birbiriyle yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. İddialar üzerine Bozyer Köyü'nde cinayetle ilgili 12 şüpheli sabaha karşı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Ali-Sündüz Varçın, Ekrem-Gülcan Paslı çiftleri de var.