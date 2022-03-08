Müge Anlı'yı çileden çıkartan yasak ilişki detayları ağızları açık bırakmıştı... Fethiye'deki Hatice - Cahit Paslı cinayetinde 12 gözaltı!
Müge Anlı'yı çileden çıkartan yasak ilişki detayları ağızları açık bırakmıştı... Fethiye'deki Hatice - Cahit Paslı cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı! Cahit ve Hatice Paslı cinayetinde katil kim? Paslı çifti, yasak aşkı ortaya çıkartacağı için mi susturuldu? 2016 yılında işlenen ve ardından konuşulan yasak ilişkiler ağı ile herkesi şaşkına çeviren Fethiye cinayetinde 12 gözaltı geldi! İşte gözaltındaki o isimler...
Müge Anlı'yı çileden çıkartan yasak ilişki detayları ağızları açık bırakmıştı... Fethiye'deki Hatice - Cahit Paslı cinayetinde 12 gözaltı gerçekleşti!
Muğla Fethiye'nin Bozyer Köyü'nde, Cahit-Hatice Paslı çifti motosikletle hareket halindeyken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. 6 yıl önce işlenen bu cinayetin çözülmesini isteyen Hatice Paslı'nın ikiz kardeşi Kadir Koç, ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına başvurdu.
12 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Kadir Koç ve diğer konukların anlattıkları bir skandalı ortaya çıkardı. Ölen çift ve köyde yaşayan birçok kişinin birbiriyle yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. İddialar üzerine Bozyer Köyü'nde cinayetle ilgili 12 şüpheli sabaha karşı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Ali-Sündüz Varçın, Ekrem-Gülcan Paslı çiftleri de var.
CAHİT VE HATİCE PASLI CİNAYETİNDE KATİL KİM?
Müge Anlı canlı yayınında konuşan Erguş Bey, Ali Bey'in telefon açtığını, "sobayı yak geliyorum" dediğini, gece 3'te silahla geldiğini ifade etti.