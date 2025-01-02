Boyu kadar oğulları var! Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un çocuklarını gören hayran kaldı! “Mankenlere taş çıkarırlar”

Bir dönemin en gözde isimlerinden Zeynep Tokuş, kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakarak bambaşka bir hayat yaşamaya başladı.
Sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp spora yönelen Tokuş, yeni yılı eşi Erdem Yılmaztürk ve çocukları Ali, Alp, Ayşe ile kutladı.
Geceden fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü: "Yılbaşı akşamı özeti... Nicelerine sağlıkla mutlulukla huzurla çocuklarımızın cıvıltılarıyla..."
Üç çocuk annesi Tokuş'un oğullarını görenler ise şaşıp kaldı. Yeni yılı eşi Erdem Yılmaztürk ve çocukları Ali, Alp, Ayşe ile kutlayan Tokuş'un oğulları için "Mankenlere taş çıkarırlar" yorumu yapıldı.
Zeynep Tokuş'un kızı Ayşe'yi görenler ise "Güzellik genetik" yorumunda bulundu.
İşte Zeynep Tokuş'un yılbaşı paylaşımı...
ÜÇ ÇOCUĞU VAR
İlk evliliğini iş insanı Bülent Helvacı ile yapan Tokuş, 5 Aralık 2001 tarihinde Kanada'da oğlu Alp'i dünyaya getirdi. Bülent Helvacı ile boşandıktan sonra Jinekolog Alp Nuhoğlu ile evlenen ünlü isim ikinci kez annelik sevinci yaşadı ve oğlu Ali'yi kucağına aldı.
İkinci eşinden de anlaşmalı olarak boşanan Tokuş, üniversite yıllarında aşk yaşadığı Erdem Yılmaztürk'le 2011 yılında dünayevine girdi. Tokuş, kısa bir süre sonra kızı Ayşe'yi kucağına aldı.