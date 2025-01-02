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Boyu kadar oğulları var! Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un çocuklarını gören hayran kaldı! “Mankenlere taş çıkarırlar”

Yayınlandığı döneme damga vuran Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş, kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakarak bambaşka bir hayat yaşamaya başladı. Kendisini yogaya adayan ve sporla iç içe yaşayan Tokuş, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Çok konuşulan paylaşımlarına yenisin ekleyen ünlü isim, yılbaşı akşamı ailesiyle verdiği pozları yayınladı. Üç çocuk annesi Tokuş'un oğullarını görenler ise şaşıp kaldı. Yeni yılı eşi Erdem Yılmaztürk ve çocukları Ali, Alp, Ayşe ile kutlayan Tokuş'un oğulları için "Mankenlere taş çıkarırlar" yorumu yapıldı.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 16:38 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 16:38
Boyu kadar oğulları var! Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un çocuklarını gören hayran kaldı! Mankenlere taş çıkarırlar

Bir dönemin en gözde isimlerinden Zeynep Tokuş, kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakarak bambaşka bir hayat yaşamaya başladı.

Boyu kadar oğulları var! Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un çocuklarını gören hayran kaldı! Mankenlere taş çıkarırlar

Sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp spora yönelen Tokuş, yeni yılı eşi Erdem Yılmaztürk ve çocukları Ali, Alp, Ayşe ile kutladı.

Boyu kadar oğulları var! Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un çocuklarını gören hayran kaldı! Mankenlere taş çıkarırlar

Geceden fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü: "Yılbaşı akşamı özeti... Nicelerine sağlıkla mutlulukla huzurla çocuklarımızın cıvıltılarıyla..."

Boyu kadar oğulları var! Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un çocuklarını gören hayran kaldı! Mankenlere taş çıkarırlar

Üç çocuk annesi Tokuş'un oğullarını görenler ise şaşıp kaldı. Yeni yılı eşi Erdem Yılmaztürk ve çocukları Ali, Alp, Ayşe ile kutlayan Tokuş'un oğulları için "Mankenlere taş çıkarırlar" yorumu yapıldı.

Boyu kadar oğulları var! Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un çocuklarını gören hayran kaldı! Mankenlere taş çıkarırlar

Zeynep Tokuş'un kızı Ayşe'yi görenler ise "Güzellik genetik" yorumunda bulundu.

Boyu kadar oğulları var! Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un çocuklarını gören hayran kaldı! Mankenlere taş çıkarırlar

İşte Zeynep Tokuş'un yılbaşı paylaşımı...

Boyu kadar oğulları var! Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un çocuklarını gören hayran kaldı! Mankenlere taş çıkarırlar

ÜÇ ÇOCUĞU VAR

İlk evliliğini iş insanı Bülent Helvacı ile yapan Tokuş, 5 Aralık 2001 tarihinde Kanada'da oğlu Alp'i dünyaya getirdi. Bülent Helvacı ile boşandıktan sonra Jinekolog Alp Nuhoğlu ile evlenen ünlü isim ikinci kez annelik sevinci yaşadı ve oğlu Ali'yi kucağına aldı.

Boyu kadar oğulları var! Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un çocuklarını gören hayran kaldı! Mankenlere taş çıkarırlar

İkinci eşinden de anlaşmalı olarak boşanan Tokuş, üniversite yıllarında aşk yaşadığı Erdem Yılmaztürk'le 2011 yılında dünayevine girdi. Tokuş, kısa bir süre sonra kızı Ayşe'yi kucağına aldı.