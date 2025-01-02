Boyu kadar oğulları var! Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un çocuklarını gören hayran kaldı! “Mankenlere taş çıkarırlar”

Bir dönemin en gözde isimlerinden Zeynep Tokuş, kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakarak bambaşka bir hayat yaşamaya başladı.

Sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp spora yönelen Tokuş, yeni yılı eşi Erdem Yılmaztürk ve çocukları Ali, Alp, Ayşe ile kutladı.

Geceden fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü: "Yılbaşı akşamı özeti... Nicelerine sağlıkla mutlulukla huzurla çocuklarımızın cıvıltılarıyla..."

Üç çocuk annesi Tokuş'un oğullarını görenler ise şaşıp kaldı. Yeni yılı eşi Erdem Yılmaztürk ve çocukları Ali, Alp, Ayşe ile kutlayan Tokuş'un oğulları için "Mankenlere taş çıkarırlar" yorumu yapıldı.