Çıngıraklı yılanın kuyruğundan çıkanlar görenleri şoke etti! Sonrasında ise...

Yayılan sıcaklık enerjisiyle avlanan çıngıraklı yılan, 0.004 derecelik sıcaklıktaki bir hayvanı dahi rahatlıkla hissedip yakalayabilir. Çıngıraklı yılanda dikkat çeken özelliklerden biri de avını asla ıskalamamasıdır. Gece ya da gündüz fark etmeksizin hızlı manevralarla yaklaşık 1 dakika içinde avını öldüren bir yılandır. Yakalama sonrasında dişlerinden yaydığı zehirle, avını önce felç eder daha sonra yavaş yavaş yer. Bu nedenle en çok korkulan yılan türleri arasında yer almaktadır.