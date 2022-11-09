Bursa'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu! 9 kişiye mezar olan ev böyle görüntülendi
Bursa'da yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartmanda soba kaynaklı çıkan yangında 9 kişi feci şekilde can verdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada, "Maalesef tablo üzücü. 9 ceset var. 8'i çocuk 1'i anne. 6 tanesinin aileye ait, 2'sinin akraba olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullandı. 9 kişiye mezar olan ev drone ile görüntülenirken hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.
09.11.2022 08:44 - Son Güncelleme: 09.11.2022 08:44
Bursa'da dün gece 3 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangın sonucu biri anne 8 çocuk yanarak hayatını kaybetti. 9 kişiye mezar olan o ev dron ile görüntülendi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı cenaze araçları ile çocuklar, anne ve kuzenlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı