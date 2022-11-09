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Bursa'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu! 9 kişiye mezar olan ev böyle görüntülendi

Bursa'da yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartmanda soba kaynaklı çıkan yangında 9 kişi feci şekilde can verdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada, "Maalesef tablo üzücü. 9 ceset var. 8'i çocuk 1'i anne. 6 tanesinin aileye ait, 2'sinin akraba olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullandı. 9 kişiye mezar olan ev drone ile görüntülenirken hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.

09.11.2022 08:44 - Son Güncelleme: 09.11.2022 08:44
Bursa’daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu! 9 kişiye mezar olan ev böyle görüntülendi

Bursa'da dün gece 3 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangın sonucu biri anne 8 çocuk yanarak hayatını kaybetti. 9 kişiye mezar olan o ev dron ile görüntülendi.

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Bursa’daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu! 9 kişiye mezar olan ev böyle görüntülendi

Yangın, dün gece saat 23.52 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Şehitler Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Meydana gelen yangına uykuda yakalanan 1'i kadın 8 çocuğun kimlikleri belli oldu.

Bursa’daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu! 9 kişiye mezar olan ev böyle görüntülendi

İlk belirlemelere göre, anne Amine El Cesim (30) ile çocuklar Ahmet El Cesim (10), Ali El Cesim (10), Muhammet El Cesim (3), Yasir El Cesim (2), Ahmet El Cesim (6), Garam El Cesim (8), Maram El Cesim (10), Ali El Cesim (10) hayatını kaybetti.

Bursa’daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu! 9 kişiye mezar olan ev böyle görüntülendi

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kriminal ekiplerinin olay yerindeki incelemesi tamamlandı.

Bursa’daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu! 9 kişiye mezar olan ev böyle görüntülendi

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