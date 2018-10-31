En iyi 100 bilim kurgu filmi
Bilim kurgu türünde sinema tarihinin en iyi 100 filmini sizler için listeledik. İşte ünlü oyuncu Alicia Vikander'ın yer aldığı Ex Machina'dan, Bradley Cooper'lı Limit Yok filmine kadar tüm zamanların en iyi 100 bilim kurgu filmi...
100) Yıldız Geçidi (Stargate) 1994 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Roland Emmerich
Oyuncular: Djimon Hounsou, Kurt Russell, Kevin Durand, James Spader, Erick Avari
Mısır tarihi uzmanı arkeolog Dr. Daniel Jackson, araştırmaları sırasında eski bir geçit bulur. Bu geçit, Eski Mısır'ı andıran bir gezegene açılır. Albay O'Neil, komutasındaki askerlerle birlikte geçitten diğer tarafa geçerler ve androjen yarı tanrı RA'nın eline düşerler.
99) Yapay Zeka (A.I. Artificial Intelligence) 2001 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor, Sam Robards, William Hurt
11 yaşında bir çocuk olan David'in aynı bir insan gibi davrandığı ve kendi de insan olduğuna inandığı için aslında yapay zekaya sahip bir robot olduğu hemen anlaşılamamaktadır. David aslında kim olduğunun farkına vardığında gerçekliğine kavuşmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktır.
98) Ben, Robot (I, Robot) 2004 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Alex Proyas
Oyuncular: Will Smith, Shia LaBeouf, Simon Baker, Bridget Moynahan, James Cromwell
2035 yılında robotlar toplumda büyük rol oynamaktadır. Bilim adamı Dr. Miles Hogenmiller'in ölümünde katilin bir robot olmasından şüphelenilir. Bu cinayet davasını robotlara güvenmeyen Chicago Polis Ofisi'nden Del Spooner üstlenir. Ancak olaylar geliştikçe dava daha da karmaşık bir hal alır.
97) Deja Vu 2006 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Tony Scott
Oyuncular: Denzel Washington, Elle Fanning, Paula Patton, Val Kilmer, Jim Caviezel
New Orleans'ta gerçekleşen bir patlamanın ardından olayı çözmek geçmişi izleyebilen bir son derece gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Ancak bu teknoloji Ajan Carlin'e patlamadan önce olayın akışını değiştirmek için tek bir fırsat sunar.
96) Çelik Yumruklar (Real Steel) 2011 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Shawn Levy
Oyuncular: Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Kevin Durand, Anthony Mackie, Hope Davis
Yakın gelecekte, boks sporunun teknolojik bir hâl aldığı bir ortamda Charlie, bir yer altı boks ringinden diğerine geçmek için hurda metalden kalitesiz robotlar yaparak geçimini sağlamaktadır. Sonunda dibe vurunca kendisinden ayrı yaşayan oğlu Max ile şampiyonada yarışacak bir boksör robot yapıp eğitmek üzere birlik olur. Bu vahşi arenada işler ciddiye bindikçe, Charlie ve Max bütün engellere rağmen, ringlere geri dönmek için son bir fırsat daha yakalarlar.