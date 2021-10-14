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Feci olayın adresi Aydın! Boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü adama çarpıp 450 metre araç altında sürükledi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiyi otomobille çarpıp yaraladığı iddia edilen ve dün yakalanan sürücü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı, cezaevine gönderildi. Otomobilin altında kalan ve yaklaşık 450 metre sürüklenerek ağır yaralanan talihsiz adamın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte Aydın'da kayıtlara geçen feci olayın detayları...

14.10.2021 18:03 - Son Güncelleme: 14.10.2021 18:04
Feci olayın adresi Aydın! Boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü adama çarpıp 450 metre araç altında sürükledi

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan E.A'nın (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

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Feci olayın adresi Aydın! Boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü adama çarpıp 450 metre araç altında sürükledi

ÇARPTIĞINI KABUL ETTİ AMA...
E.A'nın ifadesinde, Ş.A'ya çarptığını kabul ettiği fakat arabanın altında sürüklediğini fark etmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Feci olayın adresi Aydın! Boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü adama çarpıp 450 metre araç altında sürükledi



Ağır yaralanan Ş.A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Feci olayın adresi Aydın! Boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü adama çarpıp 450 metre araç altında sürükledi

OLAY KAMERALARA YANSIDI
Osmanyozgatlı mahallesinde bir otomobilin çarptığı Ş.A (42) hastaneye kaldırılmış, kaçan sürücü polisin çalışması sonucu yakalanmıştı.

Feci olayın adresi Aydın! Boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü adama çarpıp 450 metre araç altında sürükledi

Sürücü E.A'nın boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü Ş.A'ya bilerek çarptığı belirlenmiş, olaya ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

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