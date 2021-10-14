Feci olayın adresi Aydın! Boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü adama çarpıp 450 metre araç altında sürükledi
Aydın'ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiyi otomobille çarpıp yaraladığı iddia edilen ve dün yakalanan sürücü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı, cezaevine gönderildi. Otomobilin altında kalan ve yaklaşık 450 metre sürüklenerek ağır yaralanan talihsiz adamın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte Aydın'da kayıtlara geçen feci olayın detayları...
14.10.2021 18:03
- Son Güncelleme: 14.10.2021 18:04
Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan E.A'nın (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Mahkemeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.
OLAY KAMERALARA YANSIDI
Osmanyozgatlı mahallesinde bir otomobilin çarptığı Ş.A (42) hastaneye kaldırılmış, kaçan sürücü polisin çalışması sonucu yakalanmıştı.