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Annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü! Kanlı olayın adresi İstanbul Başakşehir: Üniversite öğrencisi genç...

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde üniversite öğrencisi genç, annesini darp eden babasını silahla vurarak öldürdü. Annesini kurtarmak isterken babasını vuran genç, polis merkezine giderek teslim oldu. İlk ifadesinde babasının annesine şiddet uyguladığını görünce ayırmak istediğini, ama başarısız olduğunu, evde bulunan tabancayla ayırmak için bir el ateş ettiğini söyledi. İşte vahşetin detayları...

14.10.2021 18:30 - Son Güncelleme: 14.10.2021 18:40
Annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü! Kanlı olayın adresi İstanbul Başakşehir: Üniversite öğrencisi genç...

Olay, Başakşehir 1. Kısım Mahallesi'nde 12 Ekim Salı günü akşam saatlerinde yaşandı.

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Annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü! Kanlı olayın adresi İstanbul Başakşehir: Üniversite öğrencisi genç...

Edinilen bilgiye göre, plastik işi ile uğraşan Ömer Sedat Ç. (47) eşi E.Ç. ile tartışmaya başladı.

Annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü! Kanlı olayın adresi İstanbul Başakşehir: Üniversite öğrencisi genç...



Öfkeli adam eşini darp etmeye başlayınca seslerini duyan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi B.Ç. odaya geldi.

Annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü! Kanlı olayın adresi İstanbul Başakşehir: Üniversite öğrencisi genç...

Annesini kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bir türlü babası sakinleşmeyince evde bulunan tabancayla ateş etti.

Annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü! Kanlı olayın adresi İstanbul Başakşehir: Üniversite öğrencisi genç...

Tabancadan çıkan kurşun baba Ömer Sedat Ç.'nin başına isabet etti, baba olay yerinde hayatını kaybetti.

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