Annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü! Kanlı olayın adresi İstanbul Başakşehir: Üniversite öğrencisi genç...
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde üniversite öğrencisi genç, annesini darp eden babasını silahla vurarak öldürdü. Annesini kurtarmak isterken babasını vuran genç, polis merkezine giderek teslim oldu. İlk ifadesinde babasının annesine şiddet uyguladığını görünce ayırmak istediğini, ama başarısız olduğunu, evde bulunan tabancayla ayırmak için bir el ateş ettiğini söyledi. İşte vahşetin detayları...
14.10.2021 18:30
- Son Güncelleme: 14.10.2021 18:40