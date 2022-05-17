Feci kaza! Otomobil park halindeki TIR'a çarptı! Sürücü ve eşi öldü...
Denizli'de feci bir kaza meydana geldi. Park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Erten ile yanındaki eşi Yasemin Erten hayatını kaybetti. Çiftin 6 yaşındaki çocukları Osman Erten ise yaralandı.
17.05.2022 11:23 - Son Güncelleme: 17.05.2022 11:52
Denizli'nin çivril ilçesinde, park halindeki tır'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hüseyin erten (28) ile yanındaki eşi yasemin erten (25) hayatını kaybetti. çiftin 6 yaşındaki çocukları osman erten ise yaralandı.
Hüseyin Erten yönetimindeki 20 LV 048 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 15 SE 473 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Erten ile eşi Yasemin Erten'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin yaralanan oğulları Osman Erten ise ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.