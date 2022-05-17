Vav TV İzle
Haberler Yaşam Feci kaza! Otomobil park halindeki TIR'a çarptı! Sürücü ve eşi öldü...

Feci kaza! Otomobil park halindeki TIR'a çarptı! Sürücü ve eşi öldü...

Denizli'de feci bir kaza meydana geldi. Park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Erten ile yanındaki eşi Yasemin Erten hayatını kaybetti. Çiftin 6 yaşındaki çocukları Osman Erten ise yaralandı.

17.05.2022 11:23 - Son Güncelleme: 17.05.2022 11:52
Feci kaza! Otomobil park halindeki TIR’a çarptı! Sürücü ve eşi öldü...

Denizli'nin çivril ilçesinde, park halindeki tır'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hüseyin erten (28) ile yanındaki eşi yasemin erten (25) hayatını kaybetti. çiftin 6 yaşındaki çocukları osman erten ise yaralandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Feci kaza! Otomobil park halindeki TIR’a çarptı! Sürücü ve eşi öldü...

Kaza, saat 07.30 sıralarında Çivril- Denizli kara yolu Kudret Çalık Bulvarı'nda meydana geldi.

Feci kaza! Otomobil park halindeki TIR’a çarptı! Sürücü ve eşi öldü...

Hüseyin Erten yönetimindeki 20 LV 048 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 15 SE 473 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Feci kaza! Otomobil park halindeki TIR’a çarptı! Sürücü ve eşi öldü...

ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Erten ile eşi Yasemin Erten'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Feci kaza! Otomobil park halindeki TIR’a çarptı! Sürücü ve eşi öldü...

Çiftin yaralanan oğulları Osman Erten ise ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SON DAKİKA