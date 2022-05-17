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Denizde zamanla yarış! Fotoğraf çekerken Haliç'e düşen gencin zor anları...

İstanbul'da bir genç Haliç Metro Köprüsü altında fotoğraf çekerken denize düştü. Boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi deniz polisi kurtardı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

17.05.2022 09:54 - Son Güncelleme: 17.05.2022 10:16
Denizde zamanla yarış! Fotoğraf çekerken Haliç’e düşen gencin zor anları...

İstanbul'da bir genç Haliç Metro Köprüsü altında fotoğraf çekerken denize düştü. Boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi deniz polisi kurtardı.

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Denizde zamanla yarış! Fotoğraf çekerken Haliç’e düşen gencin zor anları...

Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü altında geçen hafta akşam saatlerinde arkadaşları ile gezmeye gelen bir kişi, fotoğraf çekmek için kıyıya fazla yanaşınca dengesini kaybederek denize düştü.

Denizde zamanla yarış! Fotoğraf çekerken Haliç’e düşen gencin zor anları...

DENİZ POLİSİ KURTARDI

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Deniz Polisi sevk edildi.

Denizde zamanla yarış! Fotoğraf çekerken Haliç’e düşen gencin zor anları...

Atılan halata tutunan kişi, botla Balat Sahili'ne çıkarıldı.

Denizde zamanla yarış! Fotoğraf çekerken Haliç’e düşen gencin zor anları...

O anlar saniye saniye görüntülendi.

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