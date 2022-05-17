Denizde zamanla yarış! Fotoğraf çekerken Haliç'e düşen gencin zor anları...
İstanbul'da bir genç Haliç Metro Köprüsü altında fotoğraf çekerken denize düştü. Boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi deniz polisi kurtardı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
17.05.2022 09:54 - Son Güncelleme: 17.05.2022 10:16
İstanbul'da bir genç Haliç Metro Köprüsü altında fotoğraf çekerken denize düştü. Boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi deniz polisi kurtardı.
Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü altında geçen hafta akşam saatlerinde arkadaşları ile gezmeye gelen bir kişi, fotoğraf çekmek için kıyıya fazla yanaşınca dengesini kaybederek denize düştü.