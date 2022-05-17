Samsun Atakum'da 16 yaşındaki genç smaç bastı demir pota üstüne devrilince yaralandı dişi kırıldı
Samsun'un Atakum ilçesinde basketbol oynadığı parkta, smaç esnasında devrilen potanın demir bloğu altında kalarak yaralanan lise öğrencisi Sefa Eren Tunçel'in (16), dişi kırıldı, kolu ve kaburgasında çatlaklar oluştu. Ailesi, belediyeden şikayetçi olan Tunçel, "Potaya smaç bastım. Çok hafif bir temasım oldu, sonrasını hatırlamıyorum. Böyle olduğunu bilsem asla oynamazdım" dedi.
17.05.2022 13:58 - Son Güncelleme: 17.05.2022 13:58
Olay, 10 Mayıs'ta ilçenin İstiklal Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Arkadaşıyla basketbol oynayan Sefa Eren Tunçel, smaç esnasında devrilen potanın demir bloğu altında kalarak yaralandı.
"BAYILMIŞIM, UYANDIĞIMDA POTA ÜZERİMDEYDİ"
Olay anını ve sonrasını tam hatırlayamadığını belirten Sefa Eren Tunçel, "Basketbol oynuyordum, potaya smaç bastım. Çok hafif bir temasım oldu, potaya asılma gibi bir durumum olmadı. Sonrası yok ben de. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum.