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Samsun Atakum'da 16 yaşındaki genç smaç bastı demir pota üstüne devrilince yaralandı dişi kırıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde basketbol oynadığı parkta, smaç esnasında devrilen potanın demir bloğu altında kalarak yaralanan lise öğrencisi Sefa Eren Tunçel'in (16), dişi kırıldı, kolu ve kaburgasında çatlaklar oluştu. Ailesi, belediyeden şikayetçi olan Tunçel, "Potaya smaç bastım. Çok hafif bir temasım oldu, sonrasını hatırlamıyorum. Böyle olduğunu bilsem asla oynamazdım" dedi.

DHA
17.05.2022 13:58 - Son Güncelleme: 17.05.2022 13:58
Samsun Atakum’da 16 yaşındaki genç smaç bastı demir pota üstüne devrilince yaralandı dişi kırıldı

Olay, 10 Mayıs'ta ilçenin İstiklal Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Arkadaşıyla basketbol oynayan Sefa Eren Tunçel, smaç esnasında devrilen potanın demir bloğu altında kalarak yaralandı.

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Samsun Atakum’da 16 yaşındaki genç smaç bastı demir pota üstüne devrilince yaralandı dişi kırıldı

Dişi kırılan, kolu ve kaburgasında çatlaklar oluşan Tunçel, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tunçel, tedavisi sonrası taburcu edilirken, demir ve kaynak aksamında paslanmalar olduğu görülen potanın onarılıp, kurulmasına mahallede yaşayanlar karşı çıktı.

Samsun Atakum’da 16 yaşındaki genç smaç bastı demir pota üstüne devrilince yaralandı dişi kırıldı

Tunçel ailesinin şikayetiyle soruşturma başlatılırken, aynı parkta 5 yıl önce pota devrilmesi sonucu bir çocuğun daha yaralandığını iddia eden bölgede yaşayanlar duruma tepki gösterdi.

Samsun Atakum’da 16 yaşındaki genç smaç bastı demir pota üstüne devrilince yaralandı dişi kırıldı

"BAYILMIŞIM, UYANDIĞIMDA POTA ÜZERİMDEYDİ"
Olay anını ve sonrasını tam hatırlayamadığını belirten Sefa Eren Tunçel, "Basketbol oynuyordum, potaya smaç bastım. Çok hafif bir temasım oldu, potaya asılma gibi bir durumum olmadı. Sonrası yok ben de. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum.

Samsun Atakum’da 16 yaşındaki genç smaç bastı demir pota üstüne devrilince yaralandı dişi kırıldı

Bayılmışım, pota üzerinde duruyordu. Sol kolumda yaralanma var, dişim kırıldı ve kaburgamda çatlak var. Şu an daha iyi gibiyim ama yürüdükçe ağrı oluyor. İlk defa burada oynadım, potanın böyle olduğunu bilsem asla oynamazdım" diye konuştu.

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