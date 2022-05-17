Samsun Atakum’da 16 yaşındaki genç smaç bastı demir pota üstüne devrilince yaralandı dişi kırıldı

Bayılmışım, pota üzerinde duruyordu. Sol kolumda yaralanma var, dişim kırıldı ve kaburgamda çatlak var. Şu an daha iyi gibiyim ama yürüdükçe ağrı oluyor. İlk defa burada oynadım, potanın böyle olduğunu bilsem asla oynamazdım" diye konuştu.