Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan YKS'ye giren öğrencilere ve ailelerine çay-simit ikramı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 81 ilde sınav katılımının yoğun olduğu lise ve üniversitelerde çay, simit, su ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Bakan Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Kampüsü'nde öğrencilere ve ailelerine simit ve çay ikram ederek talep ve önerileri dinledi.
18.06.2022 15:47 - Son Güncelleme: 18.06.2022 15:49
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Kampüsü'nde öğrencilere ve ailelerine simit ve çay ikram ederek talep ve önerileri dinledi.
Bakan Kasapoğlu'na Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız eşlik etti. Memnuniyetlerini dile getiren aileler Bakan Kasapoğlu'ndan imzalı kitap alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılımın yoğun olduğu okullarda hem sınava girecek gençlerimize moral vermek hem de ailelerin stresli anlarında yanlarında olmak için stantlar kurduk. Çeşitli ikramlarımızla gençlerimiz ve ailelerimizle sohbet ederek onlara destek verdik" dedi.