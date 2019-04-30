Fava nedir? Lezzeti ile ünlü fava nasıl yapılır?
Bakla ezmesi olarak da bilinen fava özellikle meze olarak tercih edilen lezzetlerden biridir. Girit yöresine özgü olan fava lezzeti günümüzde de çok sık yapılmaktadır. Sofralarda güzel bir sunum yaratan, pratik fava tarifini sizler için derledik.
30.04.2019 16:34
- Son Güncelleme: 30.04.2019 16:34
Giritliler yerleştikleri yerlerde sıkça kendi yemeklerini pişirerek hem gelen komşulara ikram etmişler hem yemeklerin pişirilmesini hem de topladıkları çeşitli otları ve zeytinyağını hangi yemeklerde kullandıklarını çevredekilere öğretmişlerdir. Böylece fava gibi Girit yöresine özgü yemekler mutfaklarımızda yerini almıştır.
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