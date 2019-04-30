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Fava nedir? Lezzeti ile ünlü fava nasıl yapılır?

Bakla ezmesi olarak da bilinen fava özellikle meze olarak tercih edilen lezzetlerden biridir. Girit yöresine özgü olan fava lezzeti günümüzde de çok sık yapılmaktadır. Sofralarda güzel bir sunum yaratan, pratik fava tarifini sizler için derledik.

30.04.2019 16:34 - Son Güncelleme: 30.04.2019 16:34
Fava nedir? Lezzeti ile ünlü fava nasıl yapılır?

Bakla ezmesi olarak da bilinen fava özellikle meze olarak tercih edilen lezzetlerden biridir. Girit yöresine özgü olan fava lezzeti günümüzde de çok sık yapılmaktadır. Sofralarda güzel bir sunum yaratan, pratik fava tarifini sizler için derledik.

Fava nedir? Lezzeti ile ünlü fava nasıl yapılır?

Sofraları süsleyen fava eskilerden günümüze kadar ulaşan bir lezzettir. Sağlığa faydası saymakla bitmeyen bakla ile yapılan favanın kolayca hazırlanan tarifi ile siz de misafirlerinize sunabilirsiniz.

Fava nedir? Lezzeti ile ünlü fava nasıl yapılır?

Sarayın zeytinyağı ihtiyacını karşılayan Girit Adası'nın Osmanlı hakimiyetine geçmesiyle birlikte oradaki lezzetler de İstanbul mutfağında yerini almaya başlamıştır.

Fava nedir? Lezzeti ile ünlü fava nasıl yapılır?

Mübadelede zamanında gelen Giritli Türkler, otsuz yaşayamayacakları için Beykoz, Büyükdere ve çevresine otu ve yeşilliği bol olan yerlere) yerleştirmişlerdir.

Fava nedir? Lezzeti ile ünlü fava nasıl yapılır?

Giritliler yerleştikleri yerlerde sıkça kendi yemeklerini pişirerek hem gelen komşulara ikram etmişler hem yemeklerin pişirilmesini hem de topladıkları çeşitli otları ve zeytinyağını hangi yemeklerde kullandıklarını çevredekilere öğretmişlerdir. Böylece fava gibi Girit yöresine özgü yemekler mutfaklarımızda yerini almıştır.

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