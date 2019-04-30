Haftanın ŞOK market indirimleri: 1-7 Mayıs ŞOK aktüel ürünler listesinde Ramazan ayına özel sürpriz ürünler
ŞOK aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz yayınlandı. 1-7 Mayıs tarihli indirimli ürünler listesinde birçok ürün dikkat çekiyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in yaklaşması ile birlikte Ramazan sofralarını renklendirecek ürünler bu katalogda. Peki, ŞOK market indirimleri neler? İşte 1-7 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
30.04.2019 15:33
- Son Güncelleme: 30.04.2019 15:35
1-7 Mayıs Şok aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'un bu haftaki indirimli ürünler listesi, Ramazan ayına özel sürprizlerle dolu. İftar sofralarınızı renklendirecek ürünler indirimli olarak karşınıza çıkıyor. ŞOK'ta bu hafta indirimli ürünler hangileri? İşte 1-7 Mayıs 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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