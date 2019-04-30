Haftanın ŞOK market indirimleri: 1-7 Mayıs ŞOK aktüel ürünler listesinde Ramazan ayına özel sürpriz ürünler

1-7 Mayıs Şok aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'un bu haftaki indirimli ürünler listesi, Ramazan ayına özel sürprizlerle dolu. İftar sofralarınızı renklendirecek ürünler indirimli olarak karşınıza çıkıyor. ŞOK'ta bu hafta indirimli ürünler hangileri? İşte 1-7 Mayıs 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...