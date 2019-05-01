Vahşi doğadan nefes kesen karşılaşma anları
Belgesel çekimi için Afrika bulunan bir ekip, eşine az rastlanacak tarihi bir anı çekmeyi başardı. "Ormanların kralı" olarak bilinen aslan ile sırtlan sürüsü karşı karşıya geldi. O anlar nefesleri kesti. İnterneti kasıp kavuran bu çok özel görüntüler takipçiler tarafından milyonlarca kez tıklandı. İşte vahşi doğadan nefes kesen o görüntüler...
01.05.2019 07:49
- Son Güncelleme: 01.05.2019 08:16
Vahşi doğada belgesel çekimi için Afrika bulunan ekip, tarihte eşine az rastlanacak bir anı çekmeyi başardı. Yeryüzünün en hızlı hayvanı olarak bilinen Afrika Çıta'sı, ormanların kralı Aslan ile karşı karşıya geldi. O anları nefesleri kesti. İnterneti kasıp kavuran bu çok özel görüntüler takipçiler tarafından milyonlarca kez tıklandı. İşte o anlar...
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