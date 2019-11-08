Hz.Peygamber’in aile hayatı nasıldı? İşte Allah'ın elçisinin hayatı...

Peygamber Efendimizin aile hayatı, bütün insanlar için eşsiz bir örnektir. Nitekim Hz.Muhammed'in uyguladığı ilke ve prensipler, günümüzde de geçerliliğini koruyor ve koruyacak. Hz. Peygamber, örnek bir aile reisi idi. O, hanımına karşı çok nazik bir eş, çocuklarına karşı da çok şefkatli bir baba idi. Peygamberimizin dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle O'nun aile hayatından bizlere miras kalan emir ve tavsiyelerini derledik.

08.11.2019 11:50 - Son Güncelleme: 08.11.2019 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





