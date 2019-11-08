Hz.Peygamber’in aile hayatı nasıldı? İşte Allah'ın elçisinin hayatı...
Peygamber Efendimizin aile hayatı, bütün insanlar için eşsiz bir örnektir. Nitekim Hz.Muhammed'in uyguladığı ilke ve prensipler, günümüzde de geçerliliğini koruyor ve koruyacak. Hz. Peygamber, örnek bir aile reisi idi. O, hanımına karşı çok nazik bir eş, çocuklarına karşı da çok şefkatli bir baba idi. Peygamberimizin dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle O'nun aile hayatından bizlere miras kalan emir ve tavsiyelerini derledik.
Yüce Allah, insana, erkek ve kadın olarak birbirlerine eş olmaları, huzurlu bir yuva kurmaları için aralarında kuvvetli bir muhabbet ve merhamet bağı var etmiştir. Aile kurmak, her şeyden önce yaratılışımıza uygundur. Cenâb-ı Hak, "Aranızdan bekâr olanları evlendirin." buyruğuyla kadın ve erkek için nikahı teşvik ederken, başta yakınları olmak üzere bütün bir topluma da evlenme çağına gelenlere destek olmalarını tavsiye etmiştir.