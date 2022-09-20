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Ümraniye'de dehşet anları! Otomobilini yakıp polise bıçakla saldırdı... Ölü ve yaralılar var

İstanbul Ümraniye'de dehşet dolu anlar yaşandı. Denetim yapan ekiplerin işlem yapmasına sinirlenip otomobilini yakan sürücü etrafa ve polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Önce havaya ateş eden polis ekipleri buna rağmen durmayan sürücüyü ateş ederek etkisiz hale getirdi. İşte detaylar...

20.09.2022 20:16 - Son Güncelleme: 20.09.2022 20:16
Ümraniye’de dehşet anları! Otomobilini yakıp polise bıçakla saldırdı... Ölü ve yaralılar var

İstanbul Ümraniye'de dehşet dolu anlar yaşandı.

Denetim yapan ekiplerin işlem yapmasına sinirlenip otomobilini yakan sürücü etrafa ve polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Önce havaya ateş eden polis ekipleri buna rağmen durmayan sürücüyü ateş ederek etkisiz hale getirdi.

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Ümraniye’de dehşet anları! Otomobilini yakıp polise bıçakla saldırdı... Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 15.15 sıralarında Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, denetim yapan polis ekipleri, şüpheli buldukları 34 SL 926 plakalı otomobili durdurdu.

Ümraniye’de dehşet anları! Otomobilini yakıp polise bıçakla saldırdı... Ölü ve yaralılar var

Hacizli olduğu gerekçesiyle aracının trafikten men edileceğini öğrenen sürücü Yavuz Genç ve yanındaki kişi işlem yapan polis ekiplerine tepki gösterdi.

Ümraniye’de dehşet anları! Otomobilini yakıp polise bıçakla saldırdı... Ölü ve yaralılar var

Sürücü Yavuz Genç, ardından çılgına dönerek otomobilini ateşe verdi. Cadde trafiğe kapatılırken sürücü, bıçak çekerek, yangına müdahaleye gelen itfaiye ekiplerini yaklaştırmadı. Sürücü ardından polislerin arasına koşup bıçakla saldırmaya başladı. Arkadaşı ile birlikte polisi yere düşürdü. Arkadaşı yerdeki polise tekmeler sallarken sürücü Yavuz Genç bıçakla saldırmayı sürdürdü.

Ümraniye’de dehşet anları! Otomobilini yakıp polise bıçakla saldırdı... Ölü ve yaralılar var

Polis havaya ateş açtı. Buna rağmen durmayan Yavuz Genç'e ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Genç ile seken kurşunlardan yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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