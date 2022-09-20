Ümraniye'de dehşet anları! Otomobilini yakıp polise bıçakla saldırdı... Ölü ve yaralılar var
İstanbul Ümraniye'de dehşet dolu anlar yaşandı. Denetim yapan ekiplerin işlem yapmasına sinirlenip otomobilini yakan sürücü etrafa ve polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Önce havaya ateş eden polis ekipleri buna rağmen durmayan sürücüyü ateş ederek etkisiz hale getirdi. İşte detaylar...
20.09.2022 20:16 - Son Güncelleme: 20.09.2022 20:16
Sürücü Yavuz Genç, ardından çılgına dönerek otomobilini ateşe verdi. Cadde trafiğe kapatılırken sürücü, bıçak çekerek, yangına müdahaleye gelen itfaiye ekiplerini yaklaştırmadı. Sürücü ardından polislerin arasına koşup bıçakla saldırmaya başladı. Arkadaşı ile birlikte polisi yere düşürdü. Arkadaşı yerdeki polise tekmeler sallarken sürücü Yavuz Genç bıçakla saldırmayı sürdürdü.