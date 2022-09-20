Ümraniye’de dehşet anları! Otomobilini yakıp polise bıçakla saldırdı... Ölü ve yaralılar var

İstanbul Ümraniye'de dehşet dolu anlar yaşandı.

Denetim yapan ekiplerin işlem yapmasına sinirlenip otomobilini yakan sürücü etrafa ve polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Önce havaya ateş eden polis ekipleri buna rağmen durmayan sürücüyü ateş ederek etkisiz hale getirdi.