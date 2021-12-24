Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethinde camiye dönüştürülmüştü: Edirne’nin “Enez Ayasofyası” 56 yıl sonra ibadete açıldı
Edirne'de 12. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Enez Ayasofya (Fatih) Cami-i Şerifi 56 yıl sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete ve ziyarete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açılışta yaptığı konuşmada, camilerin hem ibadethane hem de din eğitimi noktasında önemli olduğunu vurguladı.
24.12.2021 19:05
- Son Güncelleme: 24.12.2021 19:07
2016 yılında proje ve ihale aşaması sonrası vakfiyesine uygun şekilde restorasyonu Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda tamamlandı.