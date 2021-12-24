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Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethinde camiye dönüştürülmüştü: Edirne’nin “Enez Ayasofyası” 56 yıl sonra ibadete açıldı

Edirne'de 12. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Enez Ayasofya (Fatih) Cami-i Şerifi 56 yıl sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete ve ziyarete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açılışta yaptığı konuşmada, camilerin hem ibadethane hem de din eğitimi noktasında önemli olduğunu vurguladı.

24.12.2021 19:05 - Son Güncelleme: 24.12.2021 19:07
Fatih Sultan Mehmet Han’ın fethinde camiye dönüştürülmüştü: Edirne’nin “Enez Ayasofyası” 56 yıl sonra ibadete açıldı

Fatih Sultan Mehmet'in 1455 yıllında Enez'i fethetmesiyle camiye dönüştürülen mabet, 1965'de meydana gelen depremde büyük zarar görmüştü.

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Fatih Sultan Mehmet Han’ın fethinde camiye dönüştürülmüştü: Edirne’nin “Enez Ayasofyası” 56 yıl sonra ibadete açıldı

Büyük ölçüde zarar gören Enez Ayasofya Cami-i Şerifi ibadete kapatılmıştı.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın fethinde camiye dönüştürülmüştü: Edirne’nin “Enez Ayasofyası” 56 yıl sonra ibadete açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2015 yılında caminin restorasyon çalışması için görüşmeler başlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın fethinde camiye dönüştürülmüştü: Edirne’nin “Enez Ayasofyası” 56 yıl sonra ibadete açıldı

2016 yılında proje ve ihale aşaması sonrası vakfiyesine uygun şekilde restorasyonu Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda tamamlandı.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın fethinde camiye dönüştürülmüştü: Edirne’nin “Enez Ayasofyası” 56 yıl sonra ibadete açıldı

Tarihi Osmanlı camisi 56 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.

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